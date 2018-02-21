Beko Crystal TV Serisi Büyük Ekrana Yerli Damgası

Yerli marka olarak global rakipleriyle hem teknoloji, hem de tasarım konusunda rekabet edebilme başarısı gösteren Beko, dünya trendlerini tüketicisiyle buluşturmayı hedefleyen televizyon serisi Crystal TV’yi 65 inç büyüklüğüne varan boyutta ekranla pazara sundu. Beko Crystal TV, kumandasındaki “tek tuş” özelliğiyle, küçük bir dokunuşla çok geniş bir içerik listesine, anında ulaşma olanağı da sunuyor.

Avrupa ve dünyada perakende sektöründe boy gösteren yerli markalarımızdan Beko, Crystal TV serisiyle performans çıtasını en üst seviyeye çıkarıyor. Smart özellikleri ve UHD çözünürlük sayesinde daha iyi görüntüyü tüketicilerle buluştururken, pratik kullanımı ile hayatı kolaylaştırıyor.

4K görüntü teknolojisi, HDR, Micro Dimming, Video Perfection Engine özelliği ile desteklenen Beko Crystal TV Serisi, büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile evleri sinema salonuna çeviriyor.

Eğlence tek tuşla eve getiriyor

Smart TV özelliği ve kolay kullanımı sayesinde zengin ve kaliteli bir içerik sunan Beko Crystal TV, kumandasındaki “tek tuş” özelliğiyle, küçük bir dokunuşla çok geniş bir içerik listesine erişim kolaylığı sağlıyor. Beko’nun son teknolojiye sahip Crsystal UHD TV’leri futbol uygulaması, BeinSports, Digiturk Play, Filmbox, Filbox, Tivibu, PuhuTV gibi birçok uygulamayı içinde barındırıyor.

Üstelik dönemsel içerik kampanyalarıyla mağazalarda özel faydalar sağlanıyor. Snap&Share özelliği ile TV’deki içeriği aynı anda sosyal medyada da paylaşmak mümkün.

Ayrıca Beko’nun Smart TV’lerine özel Beko Quick Smart platformu kişiselleştirilebilir özelliği ile kullanıcılara diledikleri uygulamaları ya da televizyon kanallarını ana menüye kaydetme ve önceliklendirme imkânı veriyor.

Net ve detaylı görüntü keyfi

4K UHD ile dört kat daha yüksek çözünürlük sunan Crystal TV modellerinde HDR ile yüksek kontrast ve detaylı görüntü, VPE ile hareketli sahnelerde bile akıcılık

Micro Dimming özelliği sayesinde karanlık sahnelerde bile detaylı görüntü