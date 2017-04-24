Beko ankastre ürünlerinde bahar kampanyası

Beko, modern çizgileriyle estetik ve fonksiyonelliği buluşturan ankastre ürünlerini bahar aylarına özel fiyatlarla tüketiciye sunuyor.

Beko, göz alıcı ankastre dünyasındaki yeni ürünlerini bahar aylarına özel fiyatlarla sunuyor ve yeni siyah 3’lü cam ankastre serisini sadece 2399 TL’ye tüketiciyle buluşturuyor. Beko’nun ankastre fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan ankastre setiyle mutfaklarda lezzet dolu bir bahar yaşanacak.

A enerji sınıfında yer alan, beyaz LED elektronik ekran, komple cam tasarım ve gömülebilir fırın düğmeleriyle dikkat çeken Beko AFE 24300 SK Ankastre Fırın, multifonksiyon özellikleriyle etkin pişirme sağlıyor. Detaylı temizlik için kolay çıkarılabilir iç kapağı ve 71 lt geniş iç hacmi bulunan ürün, çocuk kilidiyle de güvenliğinizi düşünüyor.

Beko YOCG 64130 DS / LS Ankastre Ocak, kalınlaştırılmış 8 mm camıyla daha dayanıklı cam pişirme yüzeyine sahip. Verimli yanıcı bekler sayesinde pişirme zamanından tasarruf ediyor. Komple cam tasarıma sahip bu ocaklarda sönmeye karşı devreye giren gaz emniyeti, düğmeden ateşleme özellikleriyle hem konforunuzu hem emniyetinizi sağlıyor. Cezve adaptörü aksesuarı da küçük ölçüdeki cezvelerin güvenli bir şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Son derece şık eğimli ve cam tasarıma sahip Beko ADE 63640 S Davlumbaz ise A enerji sınıfında yer alarak LED aydınlatma lambalarıyla tasarruflu ve şık aydınlatma sağlıyor. Mutfağınızın havasını yenilemenize yardımcı olan bu ürün, çalışırken de sizi rahatsız etmiyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir kaset tip filtreler ile satılan ürün, alternatif olarak karbon filtre ile çalışabiliyor.

Beko’nun bu özel kampanyası 31 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek.