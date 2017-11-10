Beklenen Oyun Konsolu Xbox One X Türkiye’de

Microsoft, “dünyanın en güçlü oyun konsolu” olarak tanıttığı, HDR destekli Xbox One X, dünya ile aynı anda Türkiye’de oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Mevcut oyun konsollarından yüzde 40 daha güçlü bir donanıma sahip olan Xbox One X, 4K çözünürlük ile oyun severlere yeni bir dünyanın kapılarını açıyor.

Microsoft, en son teknoloji ile en güçlü oyunların 4K çözünürlükte buluştuğu Xbox One X,’i oyun tutkunlarının beğenisine sundu. Microsoft’un Türkiye pazarına dünya ile aynı anda getirerek en iyi oyun deneyimini sunduğu Xbox One X’in yazılım geliştiriciler ve oyuncular için en çok tercih edilen oyun platformu olması hedefleniyor.

Xbox One X, yeni konsol gelişmiş işlemcisi ile üst düzey grafik, daha yüksek FPS, daha hızlı oyun yükleme süresi ve Dolby Atmos desteği gibi özelliklere sahip. Gelişmiş grafik gücü ve daha hızlı yükleme zamanı sayesinde bütün oyunlar Xbox One X ile daha iyi görünecek, daha hızlı ve keyifli olacak.

Halen satışta olan konsollardan yüzde 40 daha güçlü olan Xbox One X, Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu.

Microsoft’un önceki konsol modellerinde olduğu gibi yüzde 100 geriye uyumlu olan Xbox One X, eski oyunlarla da beraber kullanılabiliyor. Yani halen Xbox ekosistemindeki oyunlara sahip olan oyun severler bu oyunların tamamını Xbox One X’te de kullanabilecek.

Güç, uyumluluk ve estetik tasarım

Xbox One X’in ilk ve tek önceliğinin oyun yapımcıları ve oyunculara konsol oyunlarında mümkün olan en yüksek deneyimi yaşatmak olduğunu açıklayan Microsoft, bu doğrultuda Xbox One X’in üç ana öncelik üzerinde geliştirildiği vurgulanıyor: Güç, uyumluluk ve tasarım.

Xbox One X, 6 Teraflops GPU’su, 12 GB RAM’i ve 326 GB/saniyelik bant genişliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun konsolu olarak tantılıyor. Yeni konsol, 4K bir televizyona bağlandığında; 8+ milyon piksel, HDR, Dolby Atmos ses ve 4K Blu-Ray özellikleriyle fark yaratıyor.

Xbox One X sadece oyun için 4K deneyimi vermekle kalmıyor, video için de tam 4K görüntü sağlıyor. Uyumluluk Xbox One’ın çıkışından beri konsolun vazgeçilmez ögelerinden biri olmuştur. Bu doğrultuda bütün Xbox One oyun ve aksesuarları Xbox One X ile uyumlu olacağının müjdesini de verelim.

5milyon kişi Forza oynuyor

Xbox One X ile birlikte duyurulan, 4K desteği sunan Forza Motorsport 7 ise XBOX LIVE üzerinde yaklaşık 5 milyon kişi tarafından oynanıyor. Dünyanın tartışmasız en aktif otomobil yarış oyunu olan Forza serisinin son birkaç yıldaki başarısı sayesinde Forza artık sadece bir otomobil yarış oyunu olmaktan çıktı ve otomotiv endüstrisinde aranan bir iş ortağı haline geldi. Nisan ayında Porshe ile Forza’nın imzaladığı 6 senelik pazarlama ve oyun geliştirme ortaklığı ise bu işbirliğinin ilk örneği oldu.