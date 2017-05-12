Bayer, sağlık teknolojisi geliştiren girişimleri destekleyecek

Bayer, Grants4Apps programında bu yıl iki farklı kategori yer alıyor. Sağlık alanında yenilikçi projeleri ile genç girişimciler Accelerator kategorisine, yenilikçi şirketler ise bu yıl başlatılan DealMaker kategorisine başvuruda bulunabiliyor.

Bayer’in sağlık alanında teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak inovatif sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Grants4Apps Programı’nın yeni başvuru dönemi başladı.

Geçtiğimiz yıllarda yalnızca girişimcilerin katılımına açık olan programda bu yıl; bilim insanlarından, olgunluk seviyesine ulaşmış inovasyon şirketlerine kadar sağlık teknolojileri ile ilgilenen herkes projeleriyle yer alabilecek.

Girişimcilere yönelik düzenlenen “Accelerator” kategorisine, 18 yaşını doldurmuş tüm genç girişimciler başvuruda bulunabiliyor. Sağlıkta yeni teknolojiler ve iş modellerinin öncelikli olarak destekleneceği beşinci dönem Grants4Apps başvuruları www.grants4apps.com/accelerator adresinden 31 Mayıs’a kadar kabul ediliyor.

Dijital sağlık alanındaki uygulamalara tam destek

Bu yıl, ilk kez olgunluk seviyesine ulaşmış şirketler, bilim insanları ve geliştiriciler de artık Grant4Apps’e başvurabilecek. Programın “Dealmaker” kategorisinde değerlendirilecek başvurular, klinik araştırmalar, data analizi, biyobilişim araçları, yapay zeka,eğitim teknolojisi,nefroloji, kadın sağlığı, endometrioz, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, hematoloji, onkoloji, radyoloji, bulaşıcı hastalıklar ve oftalmoloji alanlarında geliştirilecek müşteri odaklı ve rakipsiz kullanıcı deneyimi sağlayan yenilikçi teknolojilerin kullanılması gibi ölçütlere göre değerlendirilecek.Bu alanlara ek olarak, tüm yenilikçi sağlık çözümleri ile de başvuruda bulunulabiliyor.

İnovasyona dayalı sağlık çözümleri geliştiren projeler için başvurular, 30 Haziran 2017’ye kadar https://www.grants4apps.com/berlin/program/dealmaker-berlin-2017/ üzerinden yapılabiliyor.

Grants4Apps, Accelerator kategorisine katılmaya hak kazanarak programda ilk beşe giren her ekibe 50 bin Euro nakit desteği sunulurken, Deal Maker kategorisinde ise Bayer ile iş birliği fırsatı sunuluyor. Ayrıca kazanan ekipler, Eylül – Ekim 2017 tarihleri arasında Bayer’in Berlin’de bulunan Genel Merkezi’nde özel ofis ve uzman mentorlarla çalışma fırsatlarıyla da destekleniyor.

Bayer Grants4Apps bugüne kadar 70’in üzerinde ülkeden 1.000’den fazla başvuru yapıldı. Yaklaşık 50 yeni girişimciye hibe desteği sağlanarak, 14 girişimci “Accelerator” kategorisine katılma fırsatını yakaladı. Grants4Apps programının destek verdiği ülkeler arasında; Seul, Toronto, Singapur, Tokyo, Moskova, Milano, Şanghay, Bangkok, Budapeşte ve daha pek çok şehirin yer aldığı toplam 22 ülkede yerel olarak çalışan girişimler yer alıyor. Daha fazla bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.meetup.com/pro/stem4health/