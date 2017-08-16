Basları Çok Daha İyi Hissetmek İçin: Philips BASS+

Tıpkı müzik zevkinde olduğu gibi, ses konusunda da farklı kullanıcı tercihleri ve zevkleri bulunuyor. Kimisi şarkıda tiz seslerin biraz daha ağırlıklı olmasını tercih ederken, bir kesim insan için zangırdatan bas gibisi yoktur. Kulaklıkta bas sesleri daha güçlü hissetmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Philips’in yeni BASS+ kulaklıkları ile basları çok daha güçlü hissetmek mümkün.

İster kulak içi olsun, ister baş üstü olsun; yeni nesil kulaklıklarda müzik doyumu çok üst noktada. En azından bazı özel seriler için durum böyle. Siz de cep telefonunuzda veya MP3 çalarınızda yüksek kalitede müziğin tadını çıkarmak istiyorsanız, model seçiminde bazı özel kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. GittiGidiyor’da binlerce kulaklık seçeneği arasında mutlaka aradığınız özelliklere sahip pek çok model bulacaksınız.

Her zaman her yerde, sizin özel konforunuza göre geliştirilmiş kulaklıklarda ses deneyimi de giderek daha da iyi hale geldi. Bu alanda başarılı markalardan biri olan Philips, bas seslere önem verenleri sevindirecek bir seriyi piyasaya sürmeye başladı. Yeni BASS+ kulaklıklarla daha güçlü bas ritimlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Kompakt ve ince tasarımı ile kullanıcısına hareket ve stil katan bu yeni kulaklık ailesi; kulak içi, kulak üstü, kablolu ve kablosuz modellerinin yanı sıra çarpıcı renk seçenekleriyle de günün her saatinde güçlü ritmin keyfini yaşatıyor.

Müziği daha güçlü bas ritimleriyle hissederek, yaşamak isteyenler için geliştirilen BASS+ serisi kulaklıklar, performansı ve kalitesiyle olduğu kadar hayata stiline önem verenlerin ilgisini çekecek tasarımlara sahip.

Bas ritimlerinin gücünü ve keyfini; ince, dayanıklı ve ergonomik özellikleriyle daha da artıran Philips BASS+ kulaklıkları, yumuşak kulak yastıklarıyla da müziğin keyfini kulak ağrısı çekmeden uzun süre çıkarmaya imkan veriyor.

Philips BASS+ ailesi kulak üstü ve kulak içi modellerinin (SHE4305) yanı sıra kablolu (SHL3070,SHL3075 ve SHL3175) ve kablosuz seçenekleriyle de hayatı kolaylaştırıyor.

Kablosuz modellerinde (SHB3075,SHB3175 ve SHB4385) müzik ve gelen telefon çağrıları için sürücü üzerinde kontrol düğmeleri bulunan Philips BASS+, kendini müziğe kaptırmak isteyenler için de dış sesi izole eden ses yalıtım teknolojisine sahip.

Kulak üstü modelleri, güçlü ritimler içeren bas sesleri verebilmek için yüksek kalitede hoparlör sürücüleri içeriyor. Yumuşak kulak yastıkları ile desteklenen Kulak üstü BASS+ modeli, müziği uzun süre ve kesintisiz dinleme fırsatını sunuyor.

Ayrıca kolay taşınabilmesi ve saklanabilmesi için katlanarak küçülebilen bir tasarıma sahip olan Kulak üstü Philips BASS+, Bluetooth destekli kablosuz modelleriyle de farklı mobil cihazlarla kolayca eşleşebiliyor.