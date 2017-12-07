Bankaları taklit eden dolandırıcılık amaçlı e-postalara dikkat

Siber suçluların en sevdiği yöntemlerden biri, finansal kuruluşları taklit ederek kişilerden kullanıcı bilgilerini çalmak. Bankaların web sitelerini ve e-posta tasarımlarını takip ederek sizleri kandırmaya çalışabilirler. Bankanızdan geliyormuş gibi görünen her e-postaya şüpheyle bakmalısınız.

Finansal bir kuruluştan geliyormuş gibi görünen e-postalar sizden bir linke tıklamanızı veya o e-postayı yanıtlayarak bazı bilgilerinizi göndermenizi istiyorsa, bunları asla yapmayın. En pratik çözüm, o e-postayı derhal silmek!

Daha iyi bir çözümse e-postayı spam veya kimlik avı olarak işaretlemek. Aynı işlemi birkaç kişi daha yaparsa, benzer e-postalar doğrudan spam’e düşmeye başlar ve bu konuda sizin kadar bilgili olmayan kullanıcıların tuzağa düşmesini önlemiş olursunuz.

Gmail kullanıyorsanız e-postanın sağ üst köşesindeki oka tıklayıp “Kimlik avı bildir”i seçin. Böylece Gmail ekibi o e-postayı özellikle inceleyecek.

Eğer e-postanın gerçekten bankanızdan gelebileceğini düşünüyorsanız, müşteri hizmetlerini arayıp sorabilirsiniz. Muhtemelen onlar da haberdar olmuşlardır fakat yine de size ulaşan dolandırıcılık amaçlı girişim çok yeni olabilir ve bankanın erken tedbir alması açısından bu tarz iletişimler önemli.