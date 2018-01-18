BackBeat PRO2 İle 24 Saat Kesintisiz Müzik Keyfi

Son yıllarda daha sık gördüğümüz bir kulaklık markası olan Plantronics, teknoloji ve konforu toplayan bir model üretti. BackBeat PRO2 ile pil ömründen, konfora, teknolojiden tasarıma kadar her özellik tek bir kulaklıkta.

Plantronics’in amiral gemisi BackBeat PRO2, kablosuz kulaklık arayanlar için birebir. 24 saatlik pil ömrüyle öne çıkan BackBeat PRO2, tasarımıyla da eski kulaklıklarınızı rafa kaldıracak. Uçak seyahatleri başta olmak üzere sık sık seyahate çıkanlar için aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip BackBeat PRO2, pil ömrüyle de maksimum performans sunuyor.

Pili bitince de kullanmaya devam edin

BackBeat PRO2, bluetooth özellikli cihazlara kolaylıkla bağlanabiliyor. Bluetooth 4.0 teknolojisi ile donatılmış kulaklık ile 24 saat kesintisiz müzik dinleyebilir, pili bittiğinde ise 3,5 jak girişli kablosuyla kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilirsiniz. 100 metrelik kapsama alanına sahip kulaklık aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Telefonunuza gelen çağrıları yanıtlayabildiğiniz kulaklık otomatik olarak dinlediğiniz müziği veya izlediğiniz filmi durduruyor. Gürültü engelleyen mikrofonu sayesinde BackBeat PRO2, çağrılarda karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor.

Ağırlığı sadece 289 gram

289 gram ağırlığındaki kulaklık piyasada bu özelliklere sahip birçok üründen çok daha hafif. Aktif gürültü engelleyici ile dış sesleri izole eden kulaklık, dinlediğiniz müziğe, izlediğiniz filme veya telefon görüşmelerinize tam odaklanma sağlıyor. Uzun süreli kullanımlarda da yüksek performans sunan BackBeat PRO2’nin fermuarlı taşıma çantası da kulaklığın çizilmesini önlemek için yumuşak bir astara sahip. BackBeat PRO2, kalan pil seviyesini, ses seviyesini, bağlantı durumunu 12 farklı dil seçeneği ile kulağınıza fısıldıyor.

Plantronics’in geliştirdiği BackBeat PRO2’nin bir farklı modeli de special edition olarak karşınıza çıkıyor. Renk olarak açık tonlarda tasarlanan BackBeat PRO2 SE, özel sert taşıma kutusuyla kulaklığı olası darbelerden korumaya yönelik geliştirildi. NFC özelliği ile BackBeat PRO2’den farklılaşan BackBeat PRO2 SE, ilk bağlantı için NFC destekli telefonlara bir kez temas ettirmeniz yeterli.