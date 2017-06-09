Babalar Günü İçin En Baba 10 Teknolojik Hediye

Babalar Günü hediyesi almak hem çocukları hem de eşleri için biraz daha uğraştırıcı olabiliyor. Bu noktada teknolojik ürünler imdada yetişiyor. Geçmiş yıllarda gömlek, kravat, parfüm, saat, cüzdan seçeneklerini birkaç defa kullanarak tükettiğinize eminiz. Öyleyse bu derlememizdeki önerilerimize bakmanızda fayda var. Bu mini rehberimizde teknoloji seven babalara alternatif ürünler sunuyoruz. En az biri mutlaka sizin babanızı da sevindirecektir.

Her baba biraz çocuktur. Onun içindeki çocuğu doyasıya eğlendirmek istiyorsanız, bir drone alın. Drone’lar arasında en sevilen ve meşhur olan model elbette DJI Phantom 4. Mükemmel kalitede 4K video ve yavaş çekimde Full HD içerik yakalayabilen bu drone, engelleri otomatik olarak atlayabiliyor ve hareketli nesneleri takip edebiliyor. Saatte 55 km mesafe kat edebilen DJI Phantom 4’ün diğer önemli özellikleri arasında en fazla 5,1 mil kontrol aralığı ve 28 dakikaya kadar uçuş süresi yer alıyor.

Kitapsever babalara unutulmaz hediye elbette kitaptan ziyade bir e-kitap okuyucu olacaktır. İş veya eğlence amaçlı sık seyahat edenler için özellikle Kindle Voyage müthiş bir hediye! Ultra ince Kindle Voyage, 300 ppi ekrana sahip ve yüksek çözünürlüklü e-kitaplar, yeni uyarlanabilir ön ışık ve haftalarca ömre sahip pil süresi içeriyor. Bu Kindle, basınca tepki veren ve hızlı sayfa döndürme olanağı sunan, kullanıcı geri bildirimleriyle tasarlanmış bir kuvvet sensörüyle birlikte geliyor. E-kitap okuyucu almak aklınızdan geçiyorsa bunu yapın ve hemen GittiGidiyor’daki Kindle Voyage’lara göz atın.

3- Aksiyon kamera: GoPro HERO5 Black

Aksiyon kamerası dendiğinde akıllara ilk onun adı geliyor. Çünkü bu konuda gerçekten en iyisi diyebiliriz. GoPro tarafından sunulan yepyeni HERO5 Black, sınıfının en yeni aksiyon kamerası olarak spor ve aksiyon tutkunu babalara unutulmaz bir hediye olabilir. Daha şık, daha kompakt, daha kolay kontrol ve önceki modellerden daha iyi bağlanma seçeneklerine sahip olan HERO5 Black, 4K video çekebiliyor, 12MP fotoğraf çekebilir ve su altında çekimler yapabilir.

4- Akıllı saat: Samsung Gear S3

Babanızın artık saat konusunda da teknolojik bir yükseltmeye gitmesi gerektiğine inanıyorsanız, klasik saat görünümüne sahip Samsung Gear S3 ideal bir seçim olacaktır. Spor ve klasik kıyafetlerle uyumlu olabilen Gear S3’ün Frontier ve Classic olarak iki versiyonu bulunuyor. Macera tutkunlarından ilham alan Gear S3 Frontier, tasarım ve fonksiyonu harmanlayan dayanıklı tarzıyla güçlü bir dış görünüme sahip. Gear S3 Classic ise en ikonik saatlerde bulunan minimalist ve zarif tarzı yansıtıyor.

Babanıza her mevsim kullanacağı ama sıcak yaz günlerinde güneşin tadını çıkarırken keyfini artıracak bir kulaklık tavsiyemiz var. Kulaklık ustası Jabra’nın Halo serisi mikrofonlu kulaklığı istenebilecek tüm özellikleri sunuyor. Arama almak, müzik dinlemek ve eşsiz ses kalitesinin keyfini sürmek mümkün; üstelik hepsi kablosuz! Uzaktan kumanda işlevi sayesinde babanız müziğini yönetebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ve aramaları cevaplayabilir. Üstelik hepsi sadece mikrofonlu kulaklığında olacak.

6- Bluetooth hoparlör: Wonderboom

Müziği 360 derecelik açıyla yayan, kristal berraklığında yüksek sese sahip Wonderboom adlı bu hoparlörün tasarımı da gerçekten çok iyi. Gri, siyah, kırmızı, mavi, pembe ve leylak renkleriyle GittiGidiyor’da bulabileceğiniz bu hoparlörün en önemli özelliklerinden biri, suya karşı dayanıklı oluşu. Babanız Wonderboom’la müzik keyfini ister banyoya, ister havuza taşıyabilir.

7- Mini tripod: Joby Gorillapod

Boyundan büyük işler başarabilen bu tripod da fotoğraf tutkunu babalar için ideal bir hediye. Yüksek taşıma kapasitesi ve göz alıcı esnekliği ile bilinen tripodlardan çok daha fazlasını sunanJoby Gorillapod, her yerde ve her açıda fotoğraf (veya video) çekme avantajını kazandırıyor.

Sahip olduğu eğimli kollar sayesinde istenen kadraj için ince ayar yapmak mümkün oluyor.

8- Taşınabilir şarj cihazı: Asus ZenPower

Babanızın telefon ve tabletini her zaman, her yerde şarj edebilmesi için bir Asus ZenPower taşınabilir şarj cihazı alabilirsiniz. 10.050 mAh kapasitesiyle tek dolumda 3 kez telefon şarj edebiliyor. 215 gram ağırlığında ve 22 mm kalınlığındaki Asus ZenPower yalnızca bir kredi kartı boyutunda. iOS ve Android işletim sistemli tüm cihazlara uyumluluğuyla, gün boyunca sürekli seyahat eden babaların kurtarıcısı olacak. Siyah, kırmızı, sarı ve mavi renk seçenekleriyle sunulan ZenPower, farklı ve işlevsel bir teknolojik hediye arayanlar için ilgi çekici bir alternatif olabilir. Üstelik fiyatı da gayet makul.

9- VR Başlığı: PlayStation VR

Oyun tutkunu babaları sevinçten havalara uçuracak bir ürüne geldi sıra. PlayStation’ın sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR, kullanıcısını heyecan dolu bir dünyayla tanıştırıyor. Sony PlayStation 4 sistemiyle birlikte çalışan sanal gerçeklik başlığı, oldukça konforlu bir yapıya sahip. Sony’nin son zamanlarda yaptığı en iyi ürünlerden biri olduğunu da söylemek mümkün.

10- Akıllı bileklik: Fitbit Flex 2

Formuna dikkat eden babalara Fitbit’in en dikkat çeken modeli Flex 2 çok yakışacak. Adım ve uyku takibi konusunda uzman giyilebilir ürünler geliştiren FitBit, Flex modelini kayıt aşamaları, mesafe, yakılan kalori, aktif zamanlar ve uyku gibi aktiviteler için basit bir bilezik görünümüyle sunuyor. Beş günlük pil ömrü ile bu lastik bant, verilerin otomatik olarak toplanmasını ve senkronize edilmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar, egzersizlerini inceleyebilir ve devam eden ilerleme çizelgelerini telefonlarından düz bir şekilde görebilir. Su geçirmeyen Flex, koyu mavi ve parlak pembeye farklı renk seçenekleriyle sunuluyor.