AVM Trafik Analiz Platformu ShopperTrak’tan 10. AVM Yatırımları Konferansı çıkartması

AVM müşterileri için alternatifler her gün artarken, rekabette öne geçmek için Alışveriş Merkezlerinin satış alanlarını daha etkin yönetmesi gerekiyor. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen 10. AVM Yatırımları Konferansında yer alan ve Sensormatic tarafından Türkiye pazarına sunulan ShopperTrak, AVM’lerin varlık yönetimi için veriler sağlıyor.

Perakende sektöründe artan rekabetle birlikte, özellikle AVM ve perakende mağazalarında satış alanlarının verimli şekilde kullanılması giderek önem kazanıyor. AVM’ler sahip oldukları satış alanlarını daha etkin biçimde kiralamak ve yönetmek için trafik ve ziyaretçi davranışlarının analizine ihtiyaç duyuyor. ShopperTrak Trafik Analiz Platformu da AVM yöneticilerine bu alandaki stratejik planlamalarında kullanabilecekleri değerli veriler sunuyor

Bu kapsamda yeni nesil Trafik Analiz Platformu ShopperTrak, 1 Mart’ta Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleşen 10. AVM Yatırımları Konferansı’nda sektörün kilit oyuncularıyla buluştu. AVM yatırımcıları, AVM yöneticileri, perakendeciler ve sektöre destek veren firmaların bir araya geldiği konferansta sektörün geleceği konuşuldu. Sensormatic standında sergilenen ShopperTrak Trafik Analiz Platformu da katılımcıların perakendedeki dijital dönüşümü gözlemleyebilmelerine olanak tanıdı.

ShopperTrak, AVM yönetiminde kritik kararlara etki eden veriler sağlıyor

ShopperTrak kullanan AVM’ler trafik ve ziyaretçi davranış analizleri sayesinde; kiralama ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesi, en iyi marka karmasının oluşturulması, pazarlama etkinliklerinin verimliliğinin artırılması ve sadık müşteri kazanımı konularında ayda sağlıyor. Temizlik, güvenlik ve enerji yönetiminde de verimlilik elde ediyor.

ShopperTrak Trafik Analiz Platformu ile AVM içindeki müşteri hareketleri, ilk ziyaret edilen mağaza, ziyaretçilerin mağazaları ziyaret sıklığı, yoğun saatler ve mağazalara giriş oranları gibi kritik veriler tespit edilebiliyor. Böylelikle AVM içindeki alanların kiralama koşulları etkin biçimde belirlenebiliyor. Veriye dayalı en iyi marka karmasını oluşturan, pazarlama etkinliklerini daha verimli hâle getiren ve müşteri sadakatini artıran AVM’ler, rekabetin sürekli arttığı perakende sektöründe bir adım öne geçiyor.

Üç boyutlu görüntüleme ve bulut teknolojisi bir arada

Üç boyutlu kameralar aracılığıyla yapılan görüntülemeler, ShopperTrak ile bulut tabanlı platform üzerinde analiz ediliyor ve AVM yönetimine kritik kararlar için destek sağlıyor. Wi-Fi ve Bluetooth algılama teknolojilerini kullanarak trafik ve ziyaretçi davranışını analiz edebilen platforma satış verileri ve personel çalışma çizelgeleri de entegre edilebiliyor. Böylelikle her perakendeci kendi satışını, performansını ve operasyonel verimliliği ölçümleyebiliyor.

Sürekli iyileştirme için veri kontrol ve doğrulama hizmeti

Dünyada sadece ShopperTrak tarafın sunulan veri kontrol ve doğrulama hizmeti, platformda üretilen verinin doğruluğunu sürekli kılıyor. Bu hizmet ile AVM’ler kullanılan cihazların çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmek zorunda kalmıyor. Arıza durumunda proaktif olarak arızaya müdahale edilebiliyor ve hatalı oluşan veriler normalize ediliyor. Doğrulaması yapılan veriler ile yapılan dönemsel karşılaştırmalarda kullanıcıların doğru yorum yapmasına ve aksiyon almasına olanak sağlıyor.

ShopperTrak ayrıca hizmet verdiği tüm pazarlardan elde ettiği anonim verilerle global bir indeks oluşturuyor. Bu indeks, perakende sektöründe rekabet eden kurumların, kendi performanslarını sektör ortalaması ve diğer oyuncularla karşılaştırmalarına olanak tanıyor.