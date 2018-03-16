Automic Live İstanbul, BT otomasyonunda yarının haritasını çıkardı

Türkiye’nin en büyük BT otomasyon etkinliği Automic Live İstanbul, COMPAREX Turkey ve CA | Automic ev sahipliğinde otomasyon alanında yeni nesil yaklaşımlara sahne oldu.

İş dünyasının bilgi teknolojilerine yönelik beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamanın yolu otomasyondan geçiyor. COMPAREX Turkey ve CA | Automic ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’nin en büyük BT otomasyon organizasyonu Automic Live İstanbul, 15 Mart 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da sektör profesyonellerini ağırladı.

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Automic Live İstanbul, otomasyon teknolojilerinde gelinen nokta ve gelecekten beklentiler üzerine görüş alışverişi yapmak için BT otomasyon alanında çalışan yazılım profesyonelleri, danışmanlar, yöneticiler ve otomasyon kullanıcılarından oluşan 100’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. COMPAREX Turkey COO’su Hüseyin Sivri’nin otomasyon alanındaki vizyon konuşmasıyla başlayan etkinlikte gün boyu özel konu başlıkları ve başarı hikayeleri katılımcılara aktarıldı.

BT otomasyonunda Türkiye’nin öncü sektörlerinden bankacılık ve telekomünikasyon alanında İş Bankası, Yapı Kredi, Vodafone ve KoçSistem’in kendi kullanıcı deneyimlerini paylaştığı organizasyonda, teknik sunumların yanı sıra servis orkestrasyonu, felaket kurtarma & yüksek iş sürekliliği, veri ambarı ve büyük veri otomasyonu gibi güncel teknoloji trendleri de BT yönetimi çerçevesinde değerlendirildi.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi www.automicliveistanbul.com adresinde yer alıyor.