Automation Anywhere ve COMPAREX Turkey iş birliğiyle düzenlenen Automation Insight 2018, robot otomasyon profesyonellerini bir araya getiriyor.

İş dünyasının ve kullanıcıların BT sektöründen beklentilerinin arttığı günümüzde bu beklentilere yaratıcı çözümlerle karşılık verebilmek ve kritik noktalarda BT’yi organizasyonların dönüştürücü gücü haline getirecek robotik otomasyon alanındaki vizyon ve yaklaşımlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Endüstri 4.0 dönüşümü içinde bulunan Türkiye’deki işletmelere rehberlik edecek bir organizasyon olarak kurgulanan Automation Insight 2018, hem Türkiye’den hem de yurt dışından önemli konuşmacı ve misafirleri ağırlıyor.

Bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan Automation Insight 2018 etkinliği, robot otomasyon yazılım profesyonellerini, danışmanları, yöneticileri ve yetkin kullanıcıları İstanbul’da bir araya getiriyor.

Automation Anywhere ve şirketin Türkiye’deki tek temsilcisi COMPAREX Turkey tarafından düzenlenen organizasyonda 100’ün üzerinde katılımcı, beş özel konu başlığı altında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Açılış konuşmasını, iş dünyasındaki gelişmeleri televizyon ekranlarına taşıyan tanınmış isimlerden Cem SEYMEN’in yapacağı Automation Insight 2018, Robotik Süreç Otomasyonu kavramının ve geleneksel otomasyon teknikleriyle farklarının detaylı olarak paylaşıldığı bir organizasyon olacak.

Örnek başarı hikayelerinin de aktarılacağı Automation Insight 2018’de CNN Türk’ten Cem SEYMEN dışında EMEA Satış Direktörü Iain WADIE, COMPAREX Turkey Profesyonel Servisler Satış Direktörü Osman KAYHAN, Automation Anywhere Yönetici Ortağı Roger NASH de sunumları ile yer alacaklar. Öğle sonrasında ise moderatörlüğünü ING Bank COO’su Görkem KÖSEOĞLU’nun üstlendiği, Vodafone Türkiye Bilgi Teknolojileri Direktörü Okan CENGAVER, Odeabank COO’su Sinan Erdem ÖZER ve İş Bankası Kurumsal Mimari Birim Müdürü Sezgin LÜLE’nin de panelistler arasında olduğu bir de panel gerçekleşecek.

Akıllı Otomasyon kavramının tanıtımı ile Automation Anywhere’in Kurumsal RPA Platformu ile IQ Bot Cognitive Platformu’na dair demoların da gerçekleştirileceği organizasyon 19 Ekim 2018 Cuma günü İstanbul Ataşehir’deki Sheraton Hotel’de düzenlenecek.

Etkinlik hakkındaki tüm detaylara ve kayıt formuna www.automationinsight2018.com adresinden ulaşılabiliyor.