Aşırı dozda internet, intihar eğilimini artırıyor

Generation Me (Ben Nesli) kitabının yazarı, psikolog ve toplum yorumcu Dr. Jean M. Twenge, BBC ile gerçekleştirdiği video röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akıllı telefonları ile günde iki saatten fazla zaman geçiren gençlerin yüksek intihar riski taşıdığını belirten Twenge’nin görüşleri global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs tarafından 2017’nin başında yapılan araştırmanın bulgularını destekliyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs çocuklarını çevrimiçi risklere karşı güvende tutmak isteyen ebeveynleri uyarıyor.

Psikolog ve toplum yorumcu Dr. Jean M. Twenge’ye göre, çocuklarının günde iki saatten fazla akıllı telefonlarıyla zaman geçirmelerine izin veren ebeveynler, onların mutsuz, yalnız ve depresif biri haline gelmelerine neden olabilirler. BBC ile yapılan bir video röportajında Twenge, kendisinin iGen olarak tanımladığı, 1995 ve 2012 yılları arasında doğan çocuklarda internetten aşırı doz aldıkları için intihar eğiliminin ve diğer risk faktörlerinin daha fazla bulunduğunu belirtiyor. Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender ebeveynleri uyarıyor.

iGen: Ergenlik Çağını Bir Akıllı Telefon İle Geçiren İlk Nesil

Araştırmalar bu cihazların davranış, tutum ve zihinsel sağlık üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu gösterirken, iGen’in tüm ergenlik çağını bir akıllı telefon ile geçiren ilk nesil olduğu gözden kaçırılmaması gereken bir faktör. Generation Me (Ben Nesli) kitabının da yazarı olan Twenge, “Gençler arkadaşlarıyla yüz yüze görüşmeye artık daha az zaman harcıyor.” diyor ve ekliyor “Partilere daha az gidiyorlar, alışverişe daha az çıkıyorlar ve genel olarak arkadaşlarıyla eskiden olduğu kadar yüz yüze konuşmuyorlar.” Aynı zamanda Twenge, kitabında yaptığı araştırmanın bir parçası olarak, gençlerde depresyon belirtileri, kaygı ve hatta intihar risk faktörlerinde ciddi bir artış kaydettiğini hatırlatıyor. Twenge, “Gençler bize acı çektiklerini söylüyor. Onlar sadece beş yıl önceki gençlerden daha fazla endişe, daha fazla depresyon hissediyor.” diyor.

Araştırmaya göre, günde bir saat boyunca akıllı telefon kullanan gençler, en az risk faktörü ile karşı karşıyalar. Bununla birlikte, internete bağlı mobil cihazlarında günde iki saat veya daha fazla vakit geçiren gençlerde, bu risk faktörlerinden herhangi birinin görülme ihtimali önemli derecede artıyor. Twenge, çocuklarını güvende tutmak isteyen ebeveynlerin cihaz kullanımına zaman sınırlaması getirmesi gerektiğini belirtiyor.

Erkekler internette kızlardan daha fazla zaman geçiriyor

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs tarafından 2017’nin başında yapılan bir araştırma Twenge’nin bulgularını destekliyor. Araştırmaya göre, 18 yaşın altındaki çocukların yaklaşık %15’i aynı anda hem akıllı telefon hem de bilgisayar kullanıyor. Çevrimiçi olarak geçirdikleri süre ise yaşları ilerledikçe neredeyse ikiye katlanıyor.

Erkek çocuklar akıllı telefon ve bilgisayarlarıyla kız çocuklardan 3 kat fazla vakit geçirirken, 12 yaşından sonra çocuklar bilgisayarlarından çok akıllı telefonlarını kullanıyorlar. 5 ile 17 yaş aralığındaki çocuklar bilgisayarlarını kullanarak günde ortalama 2 saatlerini harcıyorlar. Cep telefonunu kullanarak harcadıkları zaman ise günde 1 saatten yaşları büyüdükçe 2 buçuk saatin üzerine kadar çıkıyor. 10 yaşından sonra, erkekler ile kızlar arasındaki fark önemli bir hal alıyor. Erkekler bilgisayar oyunlarına ve teknolojiye olan merakları sebebiyle kızlardan 1 saat daha fazla çevrimiçi zaman harcıyorlar.

Bitdefender’in dahili telemetrisi, porno içerikli video sitelerinin üç ziyaretçisinden birisinin çocuk olduğunu gösterirken, Europol tarafından yayınlanan veriler ise 7 yaş kadar genç mağdurların, web kamerası şantajı ve zorbalık için çevrimiçi hedeflendiğini gözler önüne seriyor.

Şantaj İçeren Oyun İntiharla Sonlanıyor

Mart ayında Rusya’da bir genç kızın intiharına neden olan Mavi Balina adlı bilgisayar oyununa, olayın ardından 6 ay içinde gerçekleşen 130 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle soruşturma açılmıştı. Mavi Balina adlı oyun geçtiğimiz günlerde Almanya’da 14 yaşındaki Furkan Şen’in de ölümüne neden oldu. Oyunun, aynı zamanda bir virüs bulundurduğu ve kişisel bilgileri ele geçirerek çocuklara şantaj yaptığı iddia ediliyor. Bu şekilde oyunu oynayan çocuklar sonu intihar komutuyla biten talimatları yerine getirmeye zorlanıyor.

Ebeveynler Nasıl Önlem Alabilir?

Çocuklarını çevrimiçi risklere karşı güvende tutmak isteyen ebeveynler bu soruna çeşitli şekillerde yaklaşabilirler. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs ebeveynlere 7 önemli uyarıda bulunuyor.

• Çocuğunuzu oyalamak ya da kendinize biraz zaman ayırmak için internete bağlı cihazları kullanmaktan kaçının. Ebeveyn rehberliği olmadan çocuklar saatlerce çevrimiçi oyun oynayabilir veya internette sörf yapabilir.

• Aile bilgisayarını ekranı herkesin görebileceği bir yere koyun.

• Kuralları belirlemek önemlidir. Çocuğunuza bilgisayar kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun.

• Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

• Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun. Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdıklarından emin olun.

• Çocuğunuza Android uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve diğer Android uygulamalarını sadece Google Play gibi resmi yerlerden indirin.

• Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz Ebeveyn Kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin. Bitdefender Ebeveyn Kontrolü, uygunsuz içerikleri engeller, internet erişimini belli saatlerle kısıtlar ve ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini uzaktan görüntüleme imkanı sunar. Bitdefender Internet Security ve Bitdefender Total Security ürünlerinin içerisinde yer alan Bitdefender Ebeveyn Kontrolü aynı zamanda bağımsız bir uygulama olarak da mevcuttur.