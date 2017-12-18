Arzum’dan yeni yıl konseptli ürünler

Küçük ev aletleriyle tanıdığımız Arzum, bereketten yola çıkarak tasarladığı Nar Serisi’nde tasarım ve şıklığı buluşturuyor. Yeni yılın bereketini simgeleyen narın kırmızı rengi ile tüm dikkatleri üzerine toplayan seri, tasarımıyla olduğu kadar inovasyonuyla da göz dolduruyor.

Yeni yılın enerjisini renklerle buluşturan Arzum, yeni yılda da mutfakların gözdesi olacak. Kırmızının canlılığını ve dinamizmini yansıtan ürünleriyle dikkat çeken Arzum, Nar serisi ile mutfaklara estetik bir dokunuş yapıyor.

Arzum Nar Serisi içinde yer alan; OKKA Minio, Prostick 1500 El Blender Seti, Çaycı Klasik Çay Makinesi, Cezveli Türk Kahvesi Makinesi, Mixxi Mikser, Prochopp Cam Hazneli Doğrayıcı ve Panini Granite Tost Makinesi tasarımı ve şıklığı kadar işlevselliği ve ergonomisiyle de dikkat çekiyor. Nar Serisi, az yer kaplama, sağlıklı malzemelerden üretilme ve az enerji harcama özellikleri ile de kullanıcıya avantaj sağlıyor.

Arzum OKKA Minio

Arzum OKKA Minio, Türk kahvesini ağır ağır pişirir böylece ideal kıvamlı, bol köpüklü bir kahve lezzeti sunar. Arzum OKKA Minio tek seferde dört fincana kadar kahve pişirebilir. Taşma önleyici akıllı sensör özelliği sayesinde başında bekleme derdini ortadan kaldırırken, kolay yıkanabilir pişirme haznesi ile de temizlik sorununu ortadan kaldırır. Şık tasarımıyla ön plana çıkan OKKA Minio tasarım, kullanım kolaylığı ve en iyi ürün dallarında Plus X ödülüne layık görülürken ayrıca dünyaca ünlü IF Design ve Reddot Ödüllerini de kazanmıştır. Minimal tasarımı ile mutfaklarda yer kaplamayan OKKA Minio, seyahatlerinizde bile size eşlik edebilir.

Arzum Prostick 1500 El Blender Seti

Arzum Prostick El Blender Seti, el blenderı, doğrayıcı ve çırpıcı fonksiyonları ile üç işlevi bir üründe topluyor. Güçlü motor teknolojisi ve turbo fonksiyonu sayesinde performans sorunu yaşatmıyor. Paslanmaz çelik çırpıcısı ve doğrayıcısı ile uzun ömürlü kullanım olanağı sunuyor. Arzum Prostick El Blender Seti’nin sessiz çalışma özelliği, sakin bir ortam yaratıyor.

Arzum Çaycı Klasik Çay Makinesi

Arzum Çaycı Klasik Çay Makinesi, komple paslanmaz çelik özelliği sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. 1,8 litrelik komple paslanmaz çelik gövdesi, çift kullanımlı kapağı sayesinde su ısıtıcısı olarak da kullanılabilir. Kablosuz kullanım özelliği ve 360 derece dönebilen ergonomik yapısı sayesinde sağ ve sol elle kullanılabilir. Sıcak tutma modu sayesinde enerji tasarrufu sağlayan Arzum Çaycı Klasik çay makinesi, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemine de sahiptir.

Arzum Cezveli Türk Kahvesi Makinesi

Arzum Cezveli Türk Kahve Makinesi, tek seferde 6 fincan kahve yapabiliyor. Kablosuz kullanım özelliği ve 360 derece dönebilen ergonomik yapısı sayesinde sağ ve sol elle kullanılabilir. Çift taraflı akıtma ağzı sayesinde kahveyi zahmetsizce fincana servis etme imkanı sunar. Arzum Cezveli Türk Kahvesi Makinesi’nin katlanabilir sapı yerden tasarruf ettirirken taşıma ve saklama kolaylığı sağlıyor. Paslanmaz çelik gizli rezistans sistemi ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi bulunan Arzum Cezveli Türk Kahve Makinesi, uzun ömürlü kullanımı ile öne çıkıyor.

Arzum Mixxi Mikser

Arzum Mixxi Mikser’in karıştırıcı ve hamur yoğurucu aparatı bulunuyor. 5 kademeli hız ayarı bulunan Mixxi Mikser, yüksek performansı ile öne çıkıyor.

Arzum Prochopp Cam Hazneli Doğrayıcı

Arzum Prochopp Cam Hazneli Doğrayıcı, her türlü sebze, meyve ve sert besinleri sorunsuz şekilde parçalıyor. Prochopp Cam Hazneli Doğrayıcı’nın 1 litrelik cam haznesi gıdaları en sağlıklı şekilde koruyor.

Arzum Panini Granite Tost Makinesi

Arzum Panini Granite Tost Makinesi, yapışmaz granit plakaları ve 180 derece açılabilen üst gövdesi ile lezzetli ızgaralar hazırlama imkanı veriyor. Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövdesi ile gıdaları ezmeden lezzetli bir şekilde pişirilmesini sağlıyor. Tek seferde dört adet tost yapabilme imkanı sunan Arzum Panini, çıkarılabilir ve yapışmaz granit plakaları sayesinde kolayca temizleniyor. Arzum Panini, kilitleme mandalı sayesinde dik konumda muhafaza edebiliyor.