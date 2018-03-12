Aras Kargo’ya Üretken Proje ödülü verildi

Aras Kargo, müşteri hizmetleri ve deneyimi alanında projelerin değerlendirildiği “Müşteri Deneyimi Arenası”nda, müşteri geri bildirimleri ve deneyimlerinin etkileşimini izlediği “Aras Her Yerde” projesi ile “Üretken Proje” ödülüne layık görüldü.

Dünya markası olma vizyonuyla faaliyetlerine devam eden Aras Kargo, müşteri memnuniyeti alanında aldığı ödüllerle sektördeki öncülüğünü sürdürüyor. Toplam 12 bin çalışanı, 4 binden fazla araç ve 29 transfer merkeziyle günde yaklaşık 500 bin gönderi taşıyan Aras Kargo, Nice Medya tarafından “Büyük Düşünce”, “İyi Fikir” ve “Üretken Proje” dallarında düzenlenen “Müşteri Deneyimi Arenası”nda ödül almaya hak kazandı.

“Aras Her Yerde” projesi, “Üretken Proje” ödülünü aldı

Türkiye’nin önde gelen markalarının katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Aras Kargo’nun Müşteri Hizmetleri departmanı, “Aras Her Yerde” projesiyle “Üretken Proje” ödülünü kazandı.

Müşterilerin hizmet aldığı bütün temas noktalarında ulaşılabilirlik, tutarlı bilgi, geri dönüş hızı gibi kriterlerin değerlendirildiği kategoride, Aras Kargo’nun projesi; chat, çağrı merkezi, şubelerde bulunan dijital kiosklar üzerinden yapılan geri bildirimlere bütünleşik bir anlayış ile 1 dakikada yapılan dönüş hızı, konunun ele alma süreci ve verilen tutarlı bilgilerle fark yarattı.

Aras Her Yerde projesi farklı kanallar üzerinden yapılan müşteri geri bildirimleri ve deneyimlerinin etkileşimini izliyor. Ayrıca toplanan bilgileri inceleyerek, müşterilerin deneyimleri konusunda kapsamlı bir veri analizi hazırlıyor.