Aras Kargo eşsiz bir müşteri deneyimi sağlamak amacıyla mobil uygulamasını yeniledi. Windows, IOS ve Android platformlarının tümünü destekleyen Aras Kargo’nun yeni mobil uygulaması kullanıcılarına online kargo takibinden kargo ücreti hesaplamaya, bulunduğu yere kurye çağırmaktan canlı destek hattına kadar birçok konuda kolaylıklar sunuyor.

Müşteri memnuniyetini üst noktalara taşıma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına yön veren Aras Kargo mobil uygulamasını yeniledi. Windows, IOS ve Android olmak üzere üç mobil platformu da destekleyen ve bu özelliği ile sektörde benzersiz olan Aras Kargo’nun yeni mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar, online kargo takibi yapabiliyor, en yakın şubeyi bulabiliyor, kargosunun ücretini hesaplayıp bulunduğu yere kolaylıkla kurye çağırabiliyorlar.

Canlı destek hattı

Aras Kargo’nun Microsoft Store, Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen yeni mobil uygulamasının sunduğu canlı destek hizmeti sayesinde, müşteri hizmetleriyle kısa sürede iletişime geçilerek, gönderiler hakkında hızlı ve anında destek alınabiliyor. Dünya markası olma yolunda yatırımlarına devam eden Aras Kargo’nun uygulamaya koyduğu yeni aplikasyonu şu an 25 bin kişi tarafından kullanılıyor.