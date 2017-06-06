Apple’ın Yepyeni Yazılım ve Donanımları Sahnede!

Teknoloji devi Apple, Türkiye saatiyle dün gece, WWDC etkinliğinde merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. GittiGidiyor Blog’da bugünden itibaren her bir ürünü ayrı ayrı irdeleyecek ve paylaşacağız. Fakat bu etinlikte tanıtılanları bir derlemeyle sizlere sunuyoruz. Her yıl WWDC’de geleneksel olarak yeni işletim sistemi tanıtılıyordu, bu yıl da iOS 11 boy gösterdi. Yazılım tarafında pek çok gelişmenin kaydedildiği etkinlikte, çarpıcı donanımlar da ilk defa sunuldu.

Bu yılki Apple WWDC (Worldwide Developers Conference/Dünya Geliştiriciler Konferansı), geçen yıla göre daha renkli ve heyecan verici geçti dersek yeridir. Özellikle yeni bazı donanımlar, uzun süredir hissettiğimiz tekrar etme hissini ortadan kaldırdı. İşte o yenilikler!

Çok güçlü, en güçlü: Yeni iMac Pro

En çok ilgi gören ürünlerden biri elbette yeni iMac Pro oldu. 21,5 inç ekran boyutuna sahip iMac’lerde 32 GB olan bellek, 27 inçlik modelde 64 GB’a kadar çıkıyor. Yeni iMac Pro’ların üst seviye modellerinde 4K Retina ve Fusion Drive yer alıyor. Çok daha hızlı hale gelen yeni SSD’ler de 2 TB’a kadar depolama seçeneği sunuyor. Her iki iMac Pro ekran boyutundaki modelde de Thunderbolt 3 yer alıyor.

Yeni iMac’ler grafik gücünü Intel Iris Plus Graphics 640’tan alıyor. Önceki seriye göre yüzde 80 daha fazla hız sunan bu işlemciye ek olarak 21,5 inçlik iMac’te AMD Radeon Pro 555 ve 560 seçenekleri sunuluyor. 27 inç 5K iMac’te ise AMD Radeon Pro 570, 575 ve 580 GPUalternatifleri sunuluyor. 27 inç Retina 5K ekranla sunulan iMac Pro, 18 çekirdek Intel Xeon işlemcilere kadar seçenekler sunuyor.

macOS High Sierra’da işlevsel yenilikler

Bu yıl da Apple’da iddialı bir işletim sistemi atağı geldi. MacOS High Sierra da etkinliğin yıldızlarından biri oldu. macOS High Sierra’da işlevsel pek çok yenilik ve kolaylık yer alacak. Fotoğrafları kullanmak ve düzenlemek çok daha iyi hale getiriliyor. İçeriklerine göre filtreleme ve farklı biçimde kategorilendirme için yeni bir açılır menü eklenmiş.

E-posta istemcisi de daha işlevsel hale getirilmiş. Kullanıcılara bölünmüş ekranda bir yandan işlerini yaparken diğer yandan e-posta yazışması yapmaları imkan olarak sunulacak. Yeni dönemde, Safari’nin otomatik oynayan videoları tespit edip engelleyeceği de açıklandı.

Kablosuz akıllı hoparlör: HomePod

Huzurlarınızda HomePod! Günümüzde giderek yaygınlaşan Bluetooth hoparlörden çok daha fazlasını vadediyor. Amazon Echo’ya işlev açısından benzeyen bu ürün, evde bulunduğu konuma göre hizmet ediyor. Üzerindeki altı adet mikrofonla komutları alarak Siri ile etkileşimli biçimde hizmet bilgi veriyor.

Apple Music ile kullanıldığında çok daha anlamlı hale gelecek olan HomePod’den modunuza göre müzik isteyebileceksiniz. Yedi tiz ve bir bas kolona sahip akıllı hoparlörün kendine özel bir işlemcisi de var.

Amazon Prime da Apple TV’de

Amerika’da büyük bir hızla büyüyen video içerik servisi Amazon Prime Video da artık Apple TV’de yer alacak. Bu yıl Apple TV’de farklı yenilikler bekleniyor olsa da, donanım ve yazılım açısından bir yenilik paylaşılmadı ve yeni bir servis eklendiği bilgisiyle yetinildi.

Akıllı saatler artık daha akıllı olacak

Apple’ın akıllı saati Apple Watch’a can veren işletim sistemi WatchOS da bazı yeniliklerle sahnedeydi. Dördüncü versiyonuyla WatchOS daha iyi bir arayüz ve özellikle sportif amaçlı kullanımlarda daha pratik özellikler sunacak. Ayrıca Apple Watch’ta Siri artık çok daha etkin rol oynayacak.

Apple Haritalar’a ince dokunuşlar

Navigasyon cihazlarına ihtiyacı ortadan kaldıran akıllı telefonların harita servisleri, gün geçtikçe ilerliyor. Rekabette önemli bir noktada bulunan Apple, haritasında da önemli geliştirmelere gitmiş durumda. Navigasyon özelliği içinde yollardaki şeritlere kadar detay vermeye başlayan Apple, elbette bu geliştirmelere Amerika’da başlamış durumda.

Yeni iPad Pro harika ekranla geliyor

Ve geçen yılın ortalarından beri beklediğimiz iPad Pro 10.5 inç de huzurlarımızda! Yeni iPad Pro’nun ekranına 600 nit parlaklık oranı ve yüzde 40 daha hızlı grafik performansı vermesini sağlayan 12 çekirdekli A10X Fusion işlemcisi farkını ortaya koyuyor.

10 saat batarya ömrü sunan iPad Pro 10.5’in arkasında 12 megapiksel iSight kamera bulunuyor. Bu kamera ile 4K kalitesinde videolar kaydetmek mümkün. Ön bölümde ise 7 megapiksel FaceTime kamera yer alıyor. Yeni iPad’lerde depolama alanı 64 GB, 256 ve 512 GB olarak sıralanıyor.

Farklı bir App Store

Bir değişiklik de uygulama mağazası App Store’da yaşandı. Şu ana kadarki en büyük güncellemeyi yapan Apple, tasarım ve işleyiş açısından önemli artılar kazandırıyor. Oyun ve uygulamaları aynı arayüzde sunacak olan App Store’da yer alacak Bugün bölümünde öne çıkan içerikler yer alacak. Yatay ve dikey olarak akışlar mümkün olacak.