Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X tanıtıldı

Apple’ın 10. yıl şerefine ürettiği üst seviye modeli iPhone X, şaşırtıcı özellikleriyle dün gece tanıtıldı. Super Retina Ekran, TrueDepth Kamera Sistemi, Face ID ve Nöral Sisteme Sahip A11 Bionic çip gibi yenilikçi özelliklerle donatılmış olan yeni iPhone X, piyasada dengeleri tekrar altüst edecek gibi görünüyor.

Apple tarafından “akıllı telefonun geleceği” olarak lanse edilen iPhone X, dün öğlen saatlerinde yayımladığımız haberde geçen özelliklerle, Türkiye saatine göre gece 21:00 sularında duyuruldu.

Muhteşem görünümlü, tamamı cam tasarımı olan cihaz etkileyici bir 5,8 inç Super Retina ekrana, A11 Bionic çipe, kablosuz şarj özelliğine ve çift optik görüntü stabilizasyonu özellikli geliştirilmiş bir arka kameraya sahip olan iPhone X, Apple tutkunlarının gözdesi olacak gibi görünüyor. Kullanıcılarına yeni TrueDepth kamera destekli Face ID’yi kullanarak cihazın kilidini açmanın, kimlik doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli yeni bir yolunu sunan telefon için 27 Ekim Cuma gününden itibaren 55’ten fazla ülke ve bölgede ön sipariş verilebilecek. 3 Kasım Cuma gününden itibaren ise mağazalarda bulunabilecek.



Tam ekran göz dolduruyor



Kıvrımlarını şık yuvarlak köşelerine kadar hassas şekilde takip eden tam ekran özellikli ekranıyla tasarımda yeni bir çığır açan iPhone X, tamamı cam ön ve arka yüzeyi gümüş veya uzay grisi renk seçenekleriyle bir akıllı telefonun şimdiye kadar sahip olduğu en dayanıklı camdan oluşuyor.

Olağanüstü parlak Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelikten şerit, kusursuz şekilde çevresini sarmalayarak iPhone X’u güçlendiriyor. Yedi katmanlı boyama işlemi, cam kaplama üzerinde hassas renk nüansları ve opaklık sağlıyor. Yansıtıcı optik katman, zengin renkleri güçlendirerek, tasarımın dayanıklı olduğu kadar şık da olmasını sağlarken, suya ve toza karşı dayanıklı kılıyor.



Muhteşem Super Retina Ekran



Etkileyici 5,8 inç Super Retina ekran iPhone standartlarına çıkan ilk OLED panel. Muhteşem renklere, gerçek siyah tonlarına, bire bir milyon kontrast oranına sahip ve bir akıllı telefondaki en iyi sistem geneli renk yönetimine sahip geniş renk desteği sunuyor. HDR ekran Dolby Vision’ı destekliyor ve HDR10 ile birlikte fotoğraf ve video içeriğinin daha da muhteşem görünmesini sağlıyor.

True Tone’un eklenmesi, ekranın beyaz dengesini daha doğal, kağıda benzer bir görünüm deneyimi için çevre ışığına uyum sağlamak üzere dinamik şekilde ayarlıyor.



iOS 11, Super Retina ekrandan tüm özellikleriyle yararlanacak şekilde yeniden tasarlandı. Ana Ekran düğmesinin yerini hızlı ve akıcı hareketler alıyor ve böylece, müşteriler doğal ve sezgisel bir şekilde iPhone X’da gezinebiliyor. Herhangi bir yerden ana ekrana dönmek için ekranı aşağıdan yukarıya doğru kaydırmak yeterli.



Face ID ile daha güçlü güvenlik



Face ID nokta projektör, kızılötesi kamera ve akıcı aydınlatmadan oluşan son teknoloji TrueDepth kamera sistemini kullanarak, iPhone X’da kimlik doğrulama işleminde çığır açıyor ve yüzü doğru bir şekilde haritalandırmak ve tanımak için A11 Bionic’ten güç alıyor. Bu gelişmiş derinlik algılayan teknolojiler iPhone’un kilidini güvenli bir şekilde açmak, Apple Pay’i etkin kılmak, güvenli uygulamalara erişim elde etmek ve daha birçok yeni özelliği sunmak için birlikte çalışıyor.



Face ID 30.000’den fazla görünmez kızılötesi noktayı yansıtıyor. Kızılötesi görüntü ve nokta şekli, yüzünüzün matematiksel bir modelini oluşturmak için nöral ağlardan gönderiliyor ve eşleşmeyi doğrulamak için verileri Secure Enclave’e gönderiyor. Üstelik, zaman içindeki fiziksel değişikliklere uyum sağlıyor.

Yüzle ilgili tüm bilgiler, verilerin olağanüstü güvenliği sağlanarak Secure Enclave tarafından korunuyor ve kullanıcı gizliliğini korumak için tüm işlem bulutta değil, aygıtta gerçekleşiyor. Face ID, yalnızca müşteriler baktığında iPhone X’in kilidini açıyor. Fotoğraf ya da maskeyle yanıltmayı önleyecek şekilde tasarlanmış olduğu da özellikle belirtiliyor.



Portre ışığına sahip ön ve arka kameralar



Yeni 7 megapiksel TrueDepth kamera Face ID’nin geniş renk yelpazesini kaydetmesini sağlıyor, otomatik görüntü stabilizasyonu ve hassas pozlama kontrolü sunuyor ve alan derinliği efektine sahip harika selfie’ler için ön kameraya Portre modunu getiriyor.



iPhone X’te ayrıca, çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip 12 megapiksel çift arka kamera sistemi var. Geniş açılı kameradaki ƒ/1,8 diyafram, daha iyi fotoğraflar ve videolar için telefoto kameradaki ƒ/2,4 diyaframla birleşiyor. Yeni renk filtresi, daha derin pikseller ve Apple tasarımı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi gelişmiş piksel işleme, geniş renk yelpazesiyle çekim, loş ışıkta daha hızlı otomatik netleme ve daha iyi HDR fotoğraflar sunuyor.

Yeni dört LED’li True Tone Flash, ışık değişmezliğini iki katına çıkarıyor ve Yavaş Senkron özelliğini içeriyor ve böylece, daha eşit oranda aydınlanan arka ve ön planlar sunuyor.



iPhone X’teki kameralar olağanüstü AR deneyimi için özel ayarlanmış. Her kamera ayrı ayrı kalibre edildi, doğru hareket takibi için yeni jiroskoplara ve ivmeölçerlere sahip. A11 Bionic CPU takip ve ortam tanımayı gerçekleştiriyor ve GPU, 60f/s’de inanılmaz grafikleri mümkün kılıyor, bu arada, görüntü sinyali işlemcisi gerçek zamanlı ışık tahmini yapıyor.

ARKit ile, iOS geliştiricileri TrueDepth kameradan ve arka kameralardan yararlanarak ekranın çok ötesine geçen, etkileyici ve akıcı deneyimler sunan oyunlar ve uygulamalar geliştirebilir.

Yeni kamera ayrıca, daha iyi video stabilizasyonu, 60 f/s’ye kadar 4K video ve 240 f/s’ye kadar 1080p ağır çekim ile şimdiye kadar bir akıllı telefonda bulunan en yüksek kalitede video kaydı sunuyor. Apple tasarımı video kodlayıcısı, en iyi kalitede video için gerçek zamanlı görüntü ve hareket analizleri elde etmeyi mümkün kılıyor.



Ön ve arka kameralardaki Portre Işıklı Portre modu, iPhone’a muhteşem stüdyo aydınlatma efektleri sağlıyor ve müşterilerin beş farklı ışık stilinde hafif bir alan derinliği efektiyle göz alıcı portreler çekmesine olanak tanıyor.



iOS 11 ile iPhone X iki kat fotoğraf ve video için iki kata kadar sıkıştırma ve depolama sağlamak üzere HEIF ve HEVC’yi destekliyor.



Animoji Emoji’yi hayata geçiriyor



TrueDepth kamera, Animoji ile emojiyi yeni ve eğlenceli bir şekilde hayata geçiriyor. A11 Bionic ile birlikte çalışarak, TrueDepth kamera 50’den fazla farklı yüz kası hareketini kayıt ve analiz ediyor ve ardından, panda, tek boynuzlu at ve robot dahil olmak üzere bir düzine farklı Animoji ile bu ifadeleri animasyon haline getiriyor. iPhone X’e önceden yüklenmiş bir iMessage uygulamasıyla müşteriler, gülümseyen, somurtan ve daha fazlasını yapabilen Animoji mesajlarını kendi sesleriyle kaydedebiliyor ve gönderebiliyor.



Karşınızda A11 Bionic



Şimdiye kadar bir akıllı telefonda bulunan en güçlü ve en akıllı çip olan A11 Bionic, A10 Fusion’a göre yüzde 25 daha hızlı iki adet yüksek performanslı çekirdeğe ve yüzde 70 daha hızlı dört adet yüksek verimli çekirdeğe sahip altı çekirdekli CPU tasarımına sahip ve sektör lideri performans ve enerji verimliliği sunuyor.

Yeni, ikinci nesil performans kontrol birimi altı çekirdeği eşzamanlı olarak bir araya getirip çok parçacıklı iş yükleri için yüzde 70’e kadar daha yüksek performans sunuyor ve iPhone 7’ye göre iki saat daha uzun pil ömrüyle müşterilere daha fazla güç sağlıyor.

A11 Bionic ayrıca, önceki nesle göre yüzde 30’a kadar daha yüksek grafik performansı sunan üç çekirdekli bir tasarıma sahip Apple tasarımı GPU’yu entegre ediyor. Tüm bu güç, olağanüstü yeni yapay öğrenme teknolojisini, AR uygulamalarını ve 3D oyunları mümkün kılıyor.



Yeni A11 Bionic nöral sistem, çift çekirdekli tasarıma sahip ve gerçek zamanlı işlemler için saniyede 600 milyara kadar işlem gerçekleştiriyor. A11 Bionic nöral sistem, spesifik yapay zeka algoritmaları için tasarlanmıştır ve Face ID, Animoji ve diğer özellikleri mümkün kılıyor.



Kablosuz şarj desteği de var



Cam arka yüzey tasarımı, birinci sınıf kablosuz şarj çözümü sunuyor. Kablosuz şarj özelliği, Apple.com/tr ve Apple Store’lardan edinilebilen Belkin ve Mophie’nin yeni iki kablosuz şarj matını içeren belirlenmiş Qi ekosistemiyle çalışır.



Apple, 2018’de çıkacak olan, Apple tasarımı kablosuz şarj aksesuarı AirPower’ın da tanıtımını yaptı. iPhone 8, iPhone 8 Plus veya iPhone X müşterilerinin Apple Watch Series 3 dahil üç adete kadar aygıtı aynı anda şarj etmesine olanak tanıyacak geniş bir etkin şarj alanı ve AirPods için isteğe bağlı yeni kablosuz şarj kılıfı sunuyor.