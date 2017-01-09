Apple’ın iPhone’u 10. yaşına 1 milyar adetlik satışla girdi

Apple’ın mobil cihaz kullanımında çığır açan akıllı telefonu iPhone 10 yaşında. Teknoloji dünyasında 9 Ocak 2007 yılında ilk modeli boy gösteren iPhone’un tanıtılmasının üzerinden bugün itibariyle tam 10 yıl geçti. iPhone satışları 10 yılda toplam 1 milyar adedi aştı.

TEKNOLOG – 9 Ocak 2007 tarihinde Apple’ın unutulmaz kurucusu Steve Jobs’un, “Bugün, Apple’ın telefonu yeniden icat ettiği gün” sözleriyle başlattığı bu 10 yılda ilk iPhone’dan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘a uzanan süreçte 15 farklı model piyasa çıktı.

Pazar araştırma kuruluşu Statista‘nın derlediği verilere göre dünya genelinde son 10 yılda satılan toplam iPhone sayısı 1 milyarı aştı. 2007’de sadece 1.4 milyon adet iPhone satabilen Apple, ardından gelen tüm yıllarda satışlarını katlayarak çoğalttı. Ta ki geçen yıla kadar…

10 yılda ilk kez 2016’da satışları düştü

Çünkü 2016 yılı Apple’ın tarihinde ilk kez iPhone satışlarının düştüğü yıl olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında dünya genelinde toplam 231 milyonu aşkın iPhone modeli satan Apple’ın 2016 yılındaki iPhone satışları 19 milyon azalarak, 212 milyon seviyesine geriledi.

Üstelik geçen yılın 2. yarısının Apple’ın en büyük rakibi Samsung‘un Galaxy Note 7 fiyaskosu yaşamasına karşın, iPhone satışları ilk kez düştü. Bu düşüşte bir yandan akıllı telefon pazarında devrimsel yeniliklerinin azalması, diğer yanda da dünya akıllı telefon pazarında ulaşılan doygunluğun da etkisinin olduğu belirtmek lazım. (Kaynak: TEKNOYO)

Günün anlam ve öneminden çok da uzaklaşmadan, Steve Jobs’un 10 yıl önce bugün iPhone’u nasıl tanıttığını bir kez daha hatırlayalım: