Apple’dan Yeni Süper Bilgisayar: iMac Pro

Apple bugün iMac’in hepsi bir arada tasarım ve iş istasyonu sınıfı bir performans arayan profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış tamamen yeni bir ürün ailesi olan iMac Pro’yu piyasaya sundu. 18 çekirdeğe kadar Xeon işlemcilere, 22 Teraflopa kadar grafik performansına ve muhteşem bir 27 inç Retina 5K ekrana sahip iMac Pro, bugüne kadar üretilen en hızlı ve en güçlü Mac.

iMac Pro, gerçek zamanlı 3D render alma, büyüleyici sanal gerçeklik, yoğun geliştirici iş akışları, yüksek megapikselli fotoğrafçılık, karmaşık simülasyonlar, büyük boyutlu ses projeleri, gerçek zamanlı 4K ve 8K video düzenleme için inanılmaz bir işlem gücü sunuyor.

Yeni nesil işlemciler, çarpıcı Retina 5K ekran, bugüne kadar bir Mac’te bulunan en güçlü grafik işlemcisi, süper hızlı depolama alanı ve gelişmiş G/Ç gibi özelliklerle birlikte gelen iMac Pro, en zorlu profesyonel iş akışlarının üstesinden gelecek biçimde tasarlandı.

İş istasyonu performansı sunuyor

Üstelik, tam anlamıyla iş istasyonu sınıfında performans sunmak için sıfırdan tasarlanan ilk hepsi bir arada olma özelliğini taşıyor. Yepyeni bir termal mimariye sahip iMac Pro, müşterilerin tanıdığı ve sevdiği, son derece sessiz, ince ve kusursuz alüminyum ve cam kasası içinde yüzde 80’e kadar daha fazla soğutma kapasitesi sunuyor.

Bütün bunlara rağmen yalnızca 5 mm inceliğinde olan iMac Pro, göz alıcı ve yeni uzay grisi rengiyle uyumlu bir Magic Keyboard, Magic Mouse ve isteğe bağlı Magic Trackpad’in yanı sıra 500 nit parlaklık, P3 tabanlı geniş renk yelpazesi ve 1 milyarın üzerinde renk desteğiyle daha da canlı ve olağanüstü gerçekçi bir izleme deneyimi sunan, bugüne kadar tasarlanmış en iyi Mac ekranıyla birlikte geliyor.

iMac Pro’da ayrıca hüzmeleme teknolojisine sahip dört mikrofon, loş ışıklı ortamlarda gelişmiş performans sunan yeni bir 1080p FaceTime HD kamera ve yüzde 50’ye kadar daha yüksek ses veren yeni hoparlörler bulunuyor.

En gelişmiş grafik işlemcisi

Yeni nesil bir işlem çekirdeğine ve 16 GB’a kadar on-package yüksek bant genişlikli belleğe (HBM2) sahip iMac Pro, Vega GPU ile birlikte 11 Teraflopa kadar muhteşem bir tek duyarlıklı işlem gücü sağlayarak gerçek zamanlı 3D render alma ve yüksek kare hızlı sanal gerçeklik gibi özellikler sunuyor. iMac Pro, yapay öğrenme için ideal olan yarım duyarlıklı işlemlerde de 22 Teraflopa kadar inanılmaz bir performans sağlıyor.

4 TB’a kadar SSD’yi ve 128 GB’a kadar ECC belleği destekleyen iMac Pro, dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayesinde iki adede kadar yüksek performanslı RAID dizisine ve iki 5K ekrana aynı anda bağlanabiliyor. iMac Pro, bir Mac’te ilk kez olmak üzere, 10 kata kadar daha hızlı ağ bağlantısı için 10 Gb Ethernet özelliğine sahip.

Profesyonellere güç verecek

iMac Pro, Mac performansını en hızlı dört çekirdekli iMac’e kıyasla bile yepyeni bir düzeye taşıyor.

3D tasarımcılar çok büyük boyutlu 3D modelleri görselleştirebilir ve sahnelerde 3,4 kata kadar daha hızlı render alabilirler.

Geliştiriciler birden çok sanal makine ve test ortamını çalıştırabilir, 2,4 kata kadar daha hızlı kod derleyebilirler.

Bilim insanları ve araştırmacılar çok büyük veri kümeleri ve karmaşık simülasyonlarla çalışabilir, verileri 5 kata kadar daha hızlı görselleştirebilirler.

Fotoğrafçılar son derece büyük dosyalarla çalışabilir, görüntüleri 4,1 kata kadar daha hızlı işleyebilirler.

Müzik prodüktörleri çok sayıda parça içeren büyük boyutlu projeleri 4,6 kata kadar daha hızlı aktarabilir (dışa aktarabilir) ve 12,4 kat daha fazla sayıda gerçek zamanlı eklenti kullanabilirler.

Video editörleri sekiz adede kadar 4K video akışını veya 4.5K RED RAW ve 8K ProRes 4444 videoları render almadan gerçek zamanlı olarak tam çözünürlükte düzenleyebilirler. iMac Pro ayrıca HEVC videoyu 3 kat daha hızlı dışa aktarır.

Entegrasyon ve güvenlikte yepyeni bir düzey

iMac Pro, Apple’ın ikinci nesil özel Mac silikon çipi olan T2 çiple Mac’e yepyeni bir entegrasyon ve güvenlik düzeyi katıyor. Sistem Yönetim Denetleyicisi, görüntü sinyali işlemcisi, ses denetleyicisi ve SSD denetleyicisi gibi tasarlanan çeşitli yeni denetleyicileri entegre eden T2, FaceTime HD kamera için geliştirilmiş görüntü işleme gibi yepyeni özellikleri Mac’e getiriyor.

T2 aynı zamanda, yeni şifreli depolama ve güvenli başlatma özelliklerinin temelini oluşturan Secure Enclave yardımcı işlemcisi sayesinde yeni bir güvenlik düzeyi sağlıyor. Özel AES donanımı performansı etkilemeden SSD’deki verileri şifrelerken, güvenli başlatma özelliği de bilgisayarınız başlatılırken yalnızca güvenilen yazılımlarının yüklenmesini sağlıyor.

Apple, iMac Pro’nun yanı sıra modüler, yükseltilebilir bir tasarımla birlikte en yüksek performansa ve yüksek işlem hacmine ihtiyaç duyan profesyonel müşteriler için en son teknolojiyle üretilmiş yeni bir profesyonel ekrana sahip, tamamen yeniden tasarlanmış yeni nesil bir Mac Pro üzerinde çalışıyor.