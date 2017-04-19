Apple’dan Türkiye’de çocuklarla 23 Nisan kampanyası

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Apple’ın 23 Nisan kampanyasında kameranın arkasına Türk çocukları geçti.

8-12 yaş aralığında 16 yetenekli çocuk, dünyaca ünlü “iPhone ile çekildi” kampanyasını 23 Nisan için baştan yarattı. 23 Nisan’ın gelenekselleşmiş ruhuna uygun olarak, bu sefer çocuklar iPhone 7 kamerasının arkasına geçti ve kendi çocuksu dünyalarını fotoğraflayarak tüm ülkeye armağan etti.

Melisa C. 11 yaşında “Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşşek. Komik eğlenceli ve biraz da tatlı :)” “Tatlı bi şey karşımda duruyor, ben de onu çekiyorum, en güzeli bence!”

Fotoğrafa merakı ve yeteneği olan 16 çocuk çeşitli okul ve fotoğraf kurslarından seçildi. Ardından, çocuklara mentorluk yapmaları için farklı tarzlara sahip fotoğrafçılar ve yönetmenler belirlendi.

Beliz E. 11 yaşında “Çektiğim tavşanlı fotoğrafı dev bir afişte okula giderken görünce gözlerime inanamadım, çok heyecanlandım. Sonra da çektiğim videoların ikisi televizyonda çıkınca da çok hoşuma gitti. Hiç unutamayacağım bir tecrübe oldu benim için.”

Çocuklarla 3 gün geçiren mentorlar, onlarla hayallerinden, sevdikleri ve yapmaktan hoşlandığı şeylerden, neler çekmek istediklerinden bahsettiler. Konsept haline getirilen bu fikirler ve hayaller, İstanbul ve çevresinde yapılan ve 4 gün süren çekimler sonrasında gerçek oldu.

Eren P. 11 yaşında “Çektiğim fotoğraf ve videolarla Instagram ve YouTube fenomeni olmak istiyorum.”
“Apple olduğunu öğrendiğimde kamera şakası olduğunu sandım.”

Ortaya 30.000’in üzerinde fotoğraf ve 1000’in üzerinde video çıktı. 30 fotoğraf ve 5 video, kampanyanın temsilcisi oldu. Çekilen fotoğraflar 14 Nisan itibarıyla İstanbul’un sokaklarını renklendirirken, filmler de TV ve sosyal mecralarda yayınlanmaya başladı.

Yaşları 8-12 arasında değişen Ada, Alp, Arda, Asya, Beliz, Ceylin, Ecrin, Emre, Emrecan, Eren, Esma, Melisa, Pamir, Tahsin ve Yunus, kampanya fotoğraf ve video çekimlerinde kendi alanlarında başarılı fotoğraf ve video sanatçıları Derya Turgut, Ekin Özbiçer, Elif Gülen Suyabatmaz, Emre Arslaner, Engin Güneysu, Hasan İlkay Özduman, İdil Ergün, Nermin Er ve Ozan Köseibiş ile çalıştı.

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