Apple TV, 4K sinemanın sihrini evlere getiriyor

Apple dün, evde etkileyici bir sinema deneyimi sunmak için tasarlanan Apple TV 4K’yı tanıttı. 4K ve Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteğine sahip olan Apple TV 4K, inanılmaz derecede keskin ve net görüntüler, çok daha canlı, gerçeğe uygun renkler ve hem karanlık hem de aydınlık sahnelerde daha fazla detay sunuyor.

Apple TV 4K ile izleyiciler, büyümeye devam eden iTunes 4K HDR film koleksiyonunun keyfini çıkarabilirler. iTunes kullanıcıları, sahip oldukları iTunes arşivlerinde yer alan HD filmlerin 4K HDR sürümlerini de hazır olduğunda otomatik olacak alacak. Apple TV 4K ayrıca, Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler video servislerinde yakın zaman içinde yer alacak 4K HDR içerikleri de sunacak.

“Yeni Apple TV 4K ile sinemanın büyüsünü oturma odanıza getirin,” diyen Apple’ın İnternet Yazılımları ve Hizmetlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue sözlerine şöyle devam ediyor: “Müşteriler, iTunes’un etkileyici kataloğundaki müthiş 4K HDR filmleri seyretmekten keyif alırken ayrıca iTunes arşivlerinde yer alan filmlerin 4K HDR versiyonlarını da otomatik olarak alacak ve yakında Netflix ve Amazon Prime Video gibi servislerde yakında yayınlanacak 4K içeriklere de erişebilecek.”

4K ve HDR

iPad Pro’ya da güç veren, çığır açıcı A10X Fusion çipe sahip Apple TV 4K, canlı bir 4K HDR deneyimi sunuyor.

Dolby Vision ve HDR10 desteği, kullanıcıların inanılmaz görüntülere sahip TV programlarını ve filmleri herhangi bir HDR TV’de izleyebilmesini sağlıyor.

Yüksek performanslı yerleşik 4K video ölçekleyici sayesinde HD içerikler 4K TV’de daha iyi görünüyor.

Apple TV 4K her zaman mümkün olan en yüksek çözünürlüğü sunuyor. Bu sayede, ister eski bir HDTV’ye ister en yeni 4K Dolby Vision OLED’e sahip olsunlar, izleyicilerin TV’lerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlıyor.

4K TV’lerin yeteneklerinin otomatik olarak tespit edilmesiyle ayarlar en iyi görüntü kalitesi için optimize ediliyor.

Siri ve Apple TV uygulaması

Siri ve Apple, TV uygulamasıyla aradığınız şeyleri bulup oynatmak oldukça kolay bir hale geliyor. TV uygulaması tüm favori programlarınızı ve filmlerinizi bir araya getirirken, Siri de sadece sesinizi kullanarak Apple TV’deki içerikleri aramanızı ve onlara erişmenizi sağlıyor.

TV uygulaması, Apple TV ve iOS aygıtlarındaki 60’tan fazla hizmete destek veriyor. Bu hizmetlere her gün yenileri ekleniyor. İster evde ister dışarda olun, birden fazla uygulamada yer alan TV programlarını ve filmleri tek bir yerden keşfedip izlemek çok kolay.

Siri 4K HDR konusunda da akıllı, böylece uygulamalarınızdaki en yüksek görüntü kalitesine sahip filmleri ve TV programlarını bulmak inanılmaz derecede kolay (örn. “Bana 4K filmleri göster”).

TV uygulaması bu yıl içinde canlı spor karşılaşmalarını izlemenizi ve bunlar hakkında güncel bilgiler almanızı hiç olmadığı kadar kolay hale getirecek.

Maçları seyretmek ve bilgi almak için sadece “Warriors maçını seyret” veya “Cubs maçının skoru ne?” demek yeterli olacak.

ABD’deki taraftarlar tuttukları takımları takip edebilecek ve maç oynanırken ekranda bildirimler alacaklar. Ayrıca, özel Spor sekmesinde takımları, ligleri ve o sırada oynanan spor karşılaşmalarını görebilecekler.**

TV uygulaması bu aydan itibaren, ABD’nin yanı sıra Avustralya ve Kanada’da kullanıma sunulacak. Yıl sonuna doğru ise Fransa, Almanya, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık’ta da kullanılabilecek.

Evde Apple TV

App Store’daki harika uygulamaların yanı sıra fotoğraflar, videolar, müzik ve daha fazlasıyla Apple TV 4K, her ev için mükemmel bir cihaz. iPhone veya iPad sahibiyseniz, oturma odanız için Apple TV’den daha iyi bir seçenek yok.