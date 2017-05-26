Apple ödemeleri Turkcell faturayla yapılabilecek

Turkcell, müşterilerine dijital kullanım ödemelerinde kolaylık sağladığı uygulamalarına devam ediyor. Bundan böyle Turkcell müşterileri, Apple cihazlarından satın aldıkları App Store, Apple Music ve iTunes içerikleri ve abonelikleriyle ilgili ödemelerini Turkcell faturası üzerinden yapabilecekler.

Turkcell müşterileri, Apple cihazlarından satın aldıkları App Store, Apple Music ve iTunes içeriklerini ve aboneliklerini 26 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, Turkcell faturası aracılığıyla ödeyebiliyorlar. Apple’ın Türkiye’de ilk kez Turkcell’le uygulamaya başladığı güvenli ve çok yönlü bu ödeme yöntemiyle Türkiye genelinde artan dijital eğlence ihtiyacının daha rahat karşılanması planlanıyor.

Turkcell faturasıyla ödeme yapmak için gereken kayıt işlemi sadece birkaç basit adımda tamamlanıyor. İlk olarak yeni veya mevcut bir Apple ID’ye sahip Turkcell müşterilerinin iPhone, iPad, iPod touch ve Mac cihazlarından veya PC’lerindeki iTunes uygulamasından App Store, Apple Music ve iTunes’daki hesap ayarlarında ödeme yöntemi olarak “mobil ödeme” opsiyonunu seçmeleri gerekiyor.

Ödeme yöntemi olarak “Mobil ödeme” seçildikten sonra, müşterinin Apple ID’si ile yapılacak tüm satın alma işlemleri otomatik olarak iletişim operatörünün aylık faturasına ekleniyor ya da müşterinin ön ödemeli hesabından düşülüyor. Böylece müşterilerin bu tarz işlemleri yaparken kredi kartı kullanmak zorunluluğu da ortadan kalkmış oluyor.

Turkcell faturasıyla güvenli ödeme

Otomatik olarak yapılandırılan yeni ödeme seçeneği, Apple TV ve Apple Watch dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarından tek dokunuşla, kolay ödeme imkanı sağlıyor. Bu ödeme yöntemiyle uygulama, müzik, film ve TV programlarının yanı sıra Apple Music abonelikleri ve iCloud depolama alanı da satın alma fırsatı sunuyor. Müşterilerin hiçbir kişisel bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı Turkcell faturasıyla ödeme yöntemi, hem basit hem de güvenli kurulum ve kullanım imkanı veriyor.

Mobil Ödeme ayarları hakkında daha fazla bilgiyi www.turkcell.com.tr adresinden almak mümkün.