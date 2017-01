1 Ocak 2017’de 240 milyon ABD doları tutarında satış yapan App Store, şimdiye kadarki en yoğun gününü yaşadı. Uygulama geliştiriciler, 2015’e kıyasla %40 artışla 2016’da 20 milyar ABD doları gelir elde etti.

Apple, 2017’nin ilk gününde App Store’un şimdiye kadarki en yoğun satış gününü yaşadığını duyurdu. Yılbaşı dönemi satışlarında rekor kıran App Store, 2016 yılında uygulama geliştiricilerin benzeri görülmemiş kazançlar elde etmesini sağlarken, yepyeni uygulamaların zirveye oturmasına sahne oldu. Geliştiricilerin sadece 2016 yılında elde ettikleri gelir, 2015’e kıyasla yüzde 40 artarak 20 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

App Store 2008 yılında piyasaya sunulduğundan bu yana geliştiriciler, müşterilere iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve Mac için App Store’da muhteşem uygulama deneyimleri sunarak 60 milyar ABD dolarının üzerinde gelir elde etti. Geliştiriciler, 2017’ye de kayda değer bir başlangıç yaparak yeni yılın ilk gününde yaklaşık 240 milyon ABD doları ile App Store’un bir gün içinde şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına ulaşmasını sağladı.

Super Mario Run da heyecan kattı

“2016, App Store için rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2016’da geliştiriciler için 20 milyar ABD doları gelir oluşturdu ve 1 Ocak’ta bir gün içindeki en yüksek satış rakamına ulaşan App Store, 2017’ye hızlı bir başlangıç yaptı.” diyen Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerine şöyle devam etti: “Yarattıkları birçok yenilikçi uygulama için tüm geliştirici topluluğumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu uygulamalar, ürünlerimizle birlikte kullanıcıların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı oluyor.”

Müşteriler, Aralık ayında 3 milyar ABD dolarının üzerindeki App Store harcaması ile bu yılbaşı döneminde tüm zamanların satın alma rekorunu kırdı. Aynı ay içinde Nintendo’nun Super Mario Run oyunu, piyasaya çıkmasının ardından sadece dört gün içinde 40 milyondan fazla kez indirilerek tarihe geçti. Super Mario Run ayrıca Noel ve Yılbaşı günlerinde de tüm dünyada en çok indirilen uygulama oldu.

Super Mario Run, geçtiğimiz yıl tüm dünyada en çok indirilen 10 uygulama arasında da yer alırken bu listenin zirvesine Pokémon Go yerleşti. Niantic’in sevilen oyunu Pokémon Go, 2016 ortasında hızla kültürel bir fenomen haline geldi. Apple’ın bağımsız geliştiricilerinden bazıları tarafından sunulan Prisma, Reigns, Procreate, Lumino City, Sweat With Kayla ve djay Pro gibi uygulamalar iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch ve Mac’e yönelik en başarılı uygulamalar arasında yer aldı. 2,2 milyon uygulama sunan App Store, geçen yıla kıyasla yüzde 20’nin üzerinde daha fazla uygulama içeriyor.

Yardım kampanyasına büyük ilgi

155 ülkede kullanılabilen App Store sayesinde Apple müşterileri yaşamlarını kolaylaştıran, tutkularını güçlendiren ve dünyanın dört bir yanındaki kişilerle bağlantı kurmalarını sağlayan milyonlarca uygulamaya erişebiliyor. App Store’un en çok kazandıran pazarları arasında ABD, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık yer alıyor. Çin pazarı, yıldan yıla yüzde 90 oranında olağanüstü bir büyümeyle rekor kırmaya devam ediyor. App Store’un küresel etkisi, geçtiğimiz yıl iki kampanyayla kendisini gösterdi: Dünya Günü uygulamalarını içeren “Apps for Earth” ve AIDS ile mücadele konusunda (RED) için Oyunlar. World Wildlife Fund ve (RED) ile iş birliği yapan App Store, müşterilerinin fark yaratmalarına, gezegenimizdeki yaşamı korumalarına ve AIDS’le mücadele etmelerine yardımcı oldu. Kampanyalara katılan geliştiriciler tarafından oluşturulan özel içerikler sayesinde iki organizasyon için toplam 17 milyon ABD dolarının üzerinde yardım toplandı.

iOS 10’da iMessage uygulamalarının ve SiriKit’in sunulmaya başlanmasıyla geliştiriciler heyecan verici yepyeni uygulama deneyimleri yarattı. iPhone ve iPad müşterileri şimdi etiketler göndermek ve arkadaşlarıyla iş birliği yapmak için 21.000’in üzerinde iMessage uygulamasına erişebiliyor ve kullanıcılar ilk kez, Siri’den araç rezervasyonu veya ödeme yapmasını, gelen bir aramayı geri aramasını ve daha fazlasını isteyebiliyorlar.

Aboneliklerde büyük artış

Sonbaharda Oyunlar ve Çocuklar dahil 25 uygulama kategorisinin tümünde aboneliklerin kullanılmaya başlanmasıyla müşteriler 20.000’in üzerinde uygulamadan sevdikleri hizmetlere abone olabiliyorlar. Geçen yılın en popüler abonelikleri ise Netflix, HBO Now, Line, Tinder ve MLB.com At Bat oldu. iPhone ve iPad müşterileri 2016’da App Store’daki abonelik satışlarını 2015’e kıyasla yüzde 74 artırarak 2,7 milyar ABD dolarına ulaşmasını sağladı.

