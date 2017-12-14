Antivirüs terimi tarihe mi karışıyor?

Son zamanlarda daha sık sorulan “eski nesil virüsler artık iyice azaldığına göre ‘antivirüs’ terimini kullanmak ne kadar doğru?” sorusuna bu yazımızda cevap arıyoruz.

Gerçekten de “virüs” denilen zararlı yazılım tipi günümüzde bilişim güvenliğinin en küçük sorunlarından biri. Virüsler eskide kaldı.

Bugün daha çok bilgisayarlarımıza çeşitli web sitelerinden otomatik olarak indirilen ve verilerimizi çalan, dosyalarımızı kilitleyip fidye isteyen, bilgisayarımızı elektronik suç işlemek için aracı olarak kullanan yazılımlardan korkuyoruz.

Teoride bunların hiçbiri virüs değil. Bu yazılımların geneline “kötü amaçlı yazılım” (malware) diyoruz.

Güvenlik yazılımı firmaları hâlâ “antivirüs” terimini kullanıyor çünkü müşteriler bu terime alışmış ve terimin yarattığı bir güven hissi var, fakat uzmanlar artık antivirüs yerine antimalware terimini tercih etmeye başladı.

Bazı ünlü yazılımlar yavaş yavaş isim değişikliğine gitmeye başladı. Yine de bilin ki yazılımın adı antivirüs olsa bile sizi sadece virüslerden değil, tüm malware çeşitlerinden koruyor.