Anonim sohbet uygulaması TALK, tüm platformlarda yayında!

Anonim Chat uygulaması TALK; iOS, Android, Kindle ve Web tabanlı kullanıma hazır. Gerçek zamanlı canlı sohbet, istediğiniz her konuyu sosyal çevreniz ile anında paylaşıp konuşabilirsiniz. Ortak zevkleriniz hakkında ya da gündem ile ilgili bir oda oluşturun ve konuşmaya başlayın. Tanıtım videosu bu sayfada yazının sonunda.

TALK sizlere, konu bazlı chat odalarınızı oluşturma ve istediğiniz herkes ile paylaşma olanağı sunmaktadır. Paylaşımlarınız sayesinde konuşmak istediğiniz konu hakkında çok daha fazla katılımcıya ulaşma şansına sahip olacaksınız.

dm³ şirketinin kurucusu David Minns : “TALK, bugüne kadar online arkadaşlık üzerine odaklanan firmamız için yeni bir alan olacak. Arkadaşlık uygulamaları ve TALK arasında doğal bir geçiş mevcut. Fakat arkadaşlık sitelerinde gerektiği şekilde, bir minimum kitle sahibi olma zorunluluğu olmayan bir uygulama orataya çıkarmak, çok daha özgürleştirici bir deneyim. Uygulamayı başlatmamızın ardından ise kısa süre içinde 1.300 satırlık bir konuşma gerçekleşmesi ise umut verici.” diyerek düşüncelerini paylaştı.

TALK’ın anonim kullanıcılar aracılığı ile kullanılabiliyor olması, kullanıcıları güvende ve özel alanlarında rahat hissetmelerini sağlıyor. Herhangi bir kullanıcı bilgisi veritabanına kaydedilmiyor. Server’da bulunan herhangi bir veri ise hackerlar için değer taşımıyor, çünkü hepsi tek kullanımlık ve otomatik silinmekte.

TALK’ın sadeliği, ana akım sosyal medya platformlarının yarattığı dikkat dağıtıcı unsurlar olmaksızın, odaklanmış konuşmaları mümkün kılıyor. Ayrıca, reklam olmadan tek bir konu üzerinde odaklanarak dilediğiniz kadar mesajlaşma avantajlarını da kullanıcılarına sunmaktadır.

Anında tematik sohbet odaları kurun

Şirket direktörü Tugrul Korkmaz, “TALK, canlı bir etkinlikle birleştirildiğinde daha canlı hale gelir. Örneğin, TV’de yayınlanan bir program, bir maç veya favori TV şovunuza dair bir oda oluşturun. Odayı arkadaşlarınızla paylaşın ve görüşlerini gerçek zamanlı olarak paylaşın. Örneğin bir Fenerbahçe & Galatasaray maçı ile ilgili oda oluşturup, bu müsabaka ile ilgili herkesle konuşma gerçekleştirebilirsiniz. ” diyerek uygulamanın nasıl kullanılabileceğine ilişkin ip uçları verdi.

TALK, dm³ şirketine ait geniş yayın stratejisinin bir parçası. Örneğin, TALK uygulaması tüm platformlar (iOS, Android, Kindle, web ve mobil web) için 2 hafta gibi hızlı bir sürede oluşturuldu ve şu anda dm³’ün mevcut online arkadaşlık ağlarında duyurulmaktadır.

TALK hakkında

TALK, kullanıcıların herhangi bir konuda kendi sohbet odalarını oluşturabilecekleri ve sohbet etmek için arkadaşlarını sosyal paylaşım ağları yoluyla davet edebilecekleri ücretsiz ve anonim bir sohbet odası uygulaması ve web sitesidir. Bir odadaki herkes, odayı arkadaşlarıyla paylaşarak genişletebilir. TV şovları veya futbol maçları gibi canlı etkinlikler hakkında gerçek zamanlı konuşmalar yapmak için kullanılabilir veya sadece arkadaşlarıyla bir konu üzerine konuşmak için kullanılabilir.

Web Sitesi: https://talk.chat