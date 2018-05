Anneler Günü Hediye Araştırması Yayımlandı!

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, Anneler Günü’ne dair beklentilere, düzenlediği anketle ışık tuttu. Toplam 5 bin 984 oy kullanılan anketin sonuçlarına göre, her iki kişiden biri annesine hediye vermek için Anneler Günü’nü beklemediğini, her içinden geldiğinde ona hediye aldığını belirtti. Annesine yalnızca Anneler Günü’nde hediye aldığını belirtenler ise yüzde 17’lik kesimi oluşturdu. GittiGidiyor verileri, Anneler Günü için alınan hediyelere ortalama 200 TL bütçe ayrıldığını ortaya koydu.

Anneler Günü’ne çok kısa bir zaman kala annesine özel bir hediye almak isteyenlerin telaşı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un bu özel güne dair gerçekleştirdiği anket, annelere hediye alma alışkanlığıyla ilgili dikkat çekici verileri gözler önüne seriyor. Sonuçlara göre, Türkiye’de her iki kişiden biri annesine hediye almak için özel bir günü beklemiyor ve her içinden geldiğinde annesine onu mutlu edecek bir hediye veriyor. Yüzde 17’lik kesim ise yalnızca Anneler Günü’nde hediye aldığını belirtiyor.

Mayıs ayının başında gerçekleştirilen ve toplamda 5 bin 984 kişinin oy kullandığı ankette “Annenize ne sıklıkla hediye alırsınız?” sorusunu cevaplayanların yüzde 52’si “Her içimden geldiğinde” yanıtını verirken; bu yanıtı yüzde 18 ile “Hediye almam”, yüzde 17 ile “Anneler Günü’nde”, yüzde 7 ile “Benden bir şeyler istediğinde”, yüzde 5 ile “Yaş gününde” ve yüzde 1 ile “Evlilik yıldönümlerinde” takip etti.

Annesinin ne istediğini bilenler çoğunlukta

Annelere, “Anneler Günü’nde çocuğunuzdan hediye bekler misiniz?” sorusu yöneltilen ankette, annelerin yüzde 57’si “Hediye değil ama hatırlayıp kutlamasını isterim”, yüzde 22’si “Hayır, hiçbir şey beklemem” ve yüzde 21’i “Evet, beni düşünmesini isterim” yanıtını verdi.

“Anneler Günü hediyenizi nasıl seçersiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 34’ü, “Annemin ihtiyacını zaten biliyorum, gider onu alırım” derken; yüzde 24’ü “Hediye almam”, yüzde 18’i “Anneler Günü haftasında bakınmaya başlarım”, yüzde 14’ü “Anneme sorarım, istediği neyse onu alırım” ve yüzde 10’u “Birkaç hafta önceden düşünür, planlarım” yanıtını verdi.

Hediye seçiminde giyim-aksesuar ürünleri başı çekiyor

Hediye seçimleri için ise “Anneler Günü’nde daha çok hangisini hediye ediyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 33’ü “Giyim-aksesuar ürünleri” yanıtını verirken, yüzde 20’si “Çiçek”, yüzde 12’si ise annelerine özel “Albüm yapacağım” gibi farklı hediye seçeneklerinin bulunduğu “Diğer” şıkkını işaretledi. Bu yanıtları yüzde 11 ile “Küçük ev aletleri”, yüzde 8 ile “Yemek/Beraber gideceğimiz bir etkinlik”, yüzde 7 ile “Takı-Saat”, yüzde 4 ile “Dekoratif obje”, yine yüzde 4 ile “Elektronik eşya” ve yüzde 1 ile “SPA/Masaj” yanıtları izledi.

Ortalama bütçe 200 TL

GittiGidiyor’un Anneler Günü alışverişini kapsayan mayıs ayı verileri de Anneler Günü hediyesi için ayrılan ortalama bütçenin 200 TL olduğunu ortaya koydu. GittiGidiyor’da Anneler Günü etkisiyle satışı en çok artan ürünler; küçük ev aletleri, telefon, parfüm, kişisel bakım ürünleri, ev dekorasyon ve giyim ürünleri şeklinde sıralandı.

