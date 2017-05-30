Android’in Kurucusundan Özel Bir Telefon: Essential

Google’ın mobil işletim sistemi Android’in kurucusu olarak tanınan Andy Rubin’in kendi şirketini kurmasından sonra, yepyeni bir akıllı telefon çıkarma hazırlığında olduğu aylardır teknoloji kulislerinde konuşuluyor. Ve nihayet o gün gelip çattı ve “Essential” adlı yeni telefon yüzünü gösterdi.

Günümüzün en çok kullanılan mobil işletim sistemi olan Android, 2005’te Google tarafından satın alınmadan önce, ünlü girişimci Andy Rubin tarafından kurulmuştu. Her biri birbirinden önemli 17 patente sahip olan Andy Rubin, üç yıl önce Google’dan ayrılarak kendi projelerine odaklanmaya başladı. Yeni girişimler için kuluçka merkezi de kuran Rubin, Essential şirketi altında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şirketin bir süredir yeni nesil bir telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Tanıtılan telefonun adı, beklendiği gibi Essential oldu. Cihazda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4 GB bellek, 3.040 mAh pil ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonun çeşitli aksesuarlarla gelmesi bekleniyor. Zira arka bölümde aksesuarlar için ayrılmış bir çukur bulunuyor. Bu aksesuarlardan biri, küçük bir 360 derece kamera olacak. Bu kamera saniyede 30 kare hızında 3.840×1.920 piksel çözünürlüğünde çekim yapabiliyor.

Essential’a ayrıca şarj kapağı da eklenebiliyor. Motorola’nın Moto Mod’larına bener bu yapı, son dönemde modüler cihaz anlayışında önemli bir yer edindi.

Telefonun arkasında çift kamera bulunuyor. Kameralardan biri renkli, diğeri siyah-beyaz çekim yapıyor ve görüntüler birleştirilerek derinlik elde ediliyor. 8 MP çözünürlüğündeki ön kamera 4K video çekebiliyor.

Android 7.1.1 (Nougat) işletim sistemiyle gelecek Essential’da standart kulaklık girişi bulunmuyor. USB-C girişiyle ve bir kulaklık dönüştürücüsüyle gelmesi muhtemel.

Kara Ay, Uzay Grisi, Saf Beyaz ve Okyanus Derinliği renk seçenekleriyle gelecek telefon tasarım ve performans olarak orta-üst segmentinde yer alıyor.