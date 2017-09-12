Anadolu Sigorta Hackathon girişimcileri bekliyor

Sigorta sektörünün köklü şirketi Anadolu Sigorta, teknoloji alanında yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği projelerle sektördeki öncülüğünü sürdürüyor. Anadolu Sigorta, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Hackathon etkinliği ile sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak yeni dijital teknoloji projelerine ev sahipliği yapacak. İlk üçe giren projenin ödüllendirileceği Anadolu Sigorta Hackathon için başvurular başladı.

Anadolu Sigorta sektöründeki öncü pozisyonunu, yeni teknoloji yatırımları ve mobil uygulamaların yanı sıra bu teknolojileri destekleyen projelerle de güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 18-19 Kasım’da düzenlenecek ve 24 saat kesintisiz sürecek olan Hackathon etkinliği ile sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak yeni dijital teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çabalar desteklenecek.

Başvurular başladı

“Sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler” ana temasıyla düzenlenecek etkinlik, Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecek. 18 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’da karşılama ve kayıt ile başlayacak Hackathon’da katılımcılar, 24 saat boyunca projeleri üstünde çalışacak. Ertesi gün bitecek etkinlikte katılımcılar 5 kişiye kadar ekipler halinde yarışacak. İlk üçe giren ekibin ödüllendirileceği etkinlikte, birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Anadolu Sigorta Hackathon jürisinde ise şu isimler yer alıyor; Eteration’ın kurucusu ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Naci Dai, SoftTech Genel Müdürü Melih Murat Ertem, IBM Uzman IT Mimarı Kıvanç Uslu, Gartner Yönetici Ortağı Yunus Özdemir, Fortune Türkiye Teknoloji Editörü, Kerem Özdemir, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı ile Anadolu Sigorta Pazarlama ve Müşteri Yönetimi MüdürüDeren Koçdemir.

Sektöre değer katacak teknolojik yatırımları ve projeleri önemsediklerini ifade eden, Anadolu Sigorta Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, Hackathon etkinliğiyle yenilikçi projelerin geliştirilmesi için ortam sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Mehmet Abacı şöyle devam etti: “Geçtiğimiz birkaç yıl zarfında teknolojik alt yapımızı uçtan uca yeniledik. En temel amacımız, sigortalılarımızın ve tüm iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştırmak. Bunun içinse teknolojinin önemini biliyor ve tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Anadolu Sigorta’da iş ortaklarıyla beraber 200 kişiden fazla kişilik bir IT ekibiyle çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Abacı şöyle devam etti; “Kendi ofisimizde çalışan arkadaşlarımıza ek olarak birçok yazılım evi ile çalışıyor, projeler yapıyoruz. Silikon Vadisi’nde dahi bizim için çalışan bir ofis bulunuyor. Sigortacılıkta yenilikçi IT çözümleri geliştiriyor ve insurtech’leri yakından takip ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz Hackathon etkinliğinin de sadece Anadolu Sigorta paydaşlarına değil, sektöre katkı sağlayacak projelere zemin oluşturacağını düşünüyoruz.”