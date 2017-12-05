Amazon’dan Deep Learning özellikli video kamera: DeepLens

Amazon Web Services (AWS), geliştiricilere pratik makine öğrenimi deneyimi kazandırmak için yaratılmış, dünyanın ilk derin öğrenme özellikli kablosuz video kamerası DeepLens’i tanıttı.

AWS, geliştiriciler için yeni makine öğrenimi hizmetini ve deep learning (derin öğrenme) özellikli kablosuz kamerasını tanıttı. Amazon SageMaker geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin kendi makine öğrenme modellerini hızla oluşturması, eğitmesi, dağıtması ve yönetmesi için tasarlanmış, tamamıyla yönetilen bir hizmet.

Diğer yandan AWS DeepLens ise, geliştiricilere makine öğrenimi ile ilgili deneyim kazandırmak için gerçek zamanlı bilgisayar görme modellerini çalıştırabilen, derin öğrenme özellikli ve kablosuz bir kamera.

Geliştiriciler makine öğrenimine erişebilecek

Amazon SageMaker, makine öğrenimi sürecinin her adımındaki zorlukları ve varsayımları ortadan kaldıran, tamamıyla yönetilen bir hizmet. Amazon SageMaker önceden oluşturulmuş geliştirme defterleri, petabayt ölçekli veri kümeleri için optimize edilmiş popüler makine öğrenimi algoritmaları ve otomatik model ayarlama özellikleriyle model oluşturmayı ve eğitmeyi kolaylaştırıyor.

Amazon SageMaker ayrıca eğitim sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor: Altyapıyı her iki eğitim modeli için otomatik olarak hazırlıyor ve yönetiyor; bu modelleri kullanarak tahminlerde bulunmak için çıkarımlar yapıyor.

AWS DeepLens ise, geliştiricilerin öğrenmelerini ve deney yapmalarını desteklemek için bir dizi öğreticiye, örneğe, kaynak koda ve entegrasyona sahip bir aygıt ile AWS’nin bilindik hizmetlerini bir araya getirerek onlara model oluşturma, eğitme ve dağıtma süreçlerinde pratik deneyim kazandırmak için tasarlandı.

Amazon SageMaker ile geliştiriciler şunları yapabiliyor

Performansa göre optimize edilmiş algoritmalar ile kolayca makine öğrenimi modelleri oluşturmak

Hızlı, tamamıyla yönetilen eğitim

Tek tıkla modelleri üretime dahil etmek

AWS DeepLens ile ise geliştiriciler şunları yapabiliyor