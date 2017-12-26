Alışverişi internetten yapıp yılbaşında evde eğleniyoruz

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, yeni yıl öncesi Türkiye’deki yılbaşı tüketim alışkanlıklarına ve hediye alışverişine ışık tutan bir anket düzenledi. Sonuçlara göre, Türkiye’de yüzde 85 gibi yüksek bir oranla yılbaşı evde kutlanıyor. Evdeki kutlamalar GittiGidiyor’un satış verilerine de yansıyor.

Kasım-Aralık döneminde GittiGidiyor’da televizyon satışları yüzde 33, waffle makinesi satışları yüzde 38 ve masa oyunları satışları yüzde 90 arttı. Aynı dönemde mısır patlatma makinesi satışları ikiye katlanırken, yılbaşı ağacı satışında ise tam 30 kat artış gözlendi.

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, 2018’i karşılama heyecanının yaşandığı aralık ayında Türkiye’deki yılbaşı tüketim alışkanlıklarını ve hediye alışverişinde öne çıkan ayrıntıları ortaya çıkaran bir anket düzenledi. İnternet üzerinden yanıtlanan ve toplam 4 bin 777 oy kullanılan anket,

Türkiye’de yılbaşı kutlamalarının en çok tercih edilen adresinin yüzde 85 oranla “ev” olduğunu gözler önüne serdi. “Yılbaşını nasıl kutluyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 72’lik kesim “Evde ailemle” derken, onu yüzde 13 ile “Evde arkadaşlarımla”, yüzde 10 ile “Dışarıda (Eğlence, parti, yemek)”, yüzde 3 ile “Yurt dışında” ve yüzde 2 ile “Şehir dışında” yanıtları izledi.

Mısır patlatıp oyun oynuyoruz

GittiGidiyor’un satış verileri de anket sonuçlarıyla paralellik gösterdi. Yılbaşı alışverişlerinin başladığı kasım-aralık döneminde, yılbaşı ağacı satışları adet bazında yıllık ortalamaya kıyasla tam 30 kat arttı. Aynı dönemde mısır patlatma makinesi satışları 2 kat artış gösterdi. Evdeki eğlencelerin vazgeçilmezleri arasındaki masa oyunlarının satışı yüzde 90 arttı. En çok rağbet gören oyunlar Monopoly, tavla, tombala, dama, okey, Tabu ve domino oldu. Partilere lezzet katacak waffle makinesinde satışlar yüzde 38, son teknolojiyi evlere taşıyacak televizyonlarda ise yüzde 33 oranında arttı.

En çok ailemize hediye alıyoruz

Ankete katılanların yüzde 53’ü “Kimlere hediye alıyorsunuz?” sorusuna “Aile” yanıtını verirken, yüzde 24’ü “Sevgili”, yüzde 20’si “Arkadaş”, yüzde 2’si “Patron” ve yüzde 1’i de “İş arkadaşı” dedi.

Hayallerimizi “Bize özel” hediyeler süslüyor

Ankete katılanların yüzde 37’sinin hayalinde kendisi için özel hazırlanmış bir yılbaşı hediyesi var. Yüzde 32’lik kesim “Akıllı telefon”, yüzde 15’lik kesim “Giysi, ayakkabı, çanta” beklediğini belirtti. Yılbaşında hediye olarak “Parfüm” isteyenler yüzde 8, “Spor, hobi ürünleri” bekleyenler ise yüzde 7’lik kesimi oluşturdu.

10 kişiden 6’sı hediye almak için indirimi bekliyor

Katılımcılardan yalnızca yüzde 15’inin “Hayalimdeki hediye giysi, ayakkabı ya da çanta” demesine rağmen, yılbaşında en çok bu kategoride hediyeler alındığı ortaya çıktı. “En çok hangi kategoriden ürünleri hediye ediyorsunuz?” sorusunu yanıtlayanların yüzde 35’i “Moda/giyim, ayakkabı, çanta vb.” dedi. Moda kategorisini yüzde 24 ile “Hobi/eğlence, sanat vb.”, yüzde 22 ile “Kozmetik/parfüm, kişisel bakım vb.”, yüzde 13 ile “Elektronik/cep telefonu, bilgisayar, tablet vb.” ve yüzde 6 ile “Dekorasyon/ev tekstili, mobilya vb.” takip etti.

Hediye alışverişi için ise en çok indirim fırsatları bekleniyor. Ankete katılanların yüzde 58’inin yılbaşı hediyesi satın almak için indirimi beklediğini belirtmesi dikkat çekti. Bu oran kadınlarda yüzde 65’e çıkarken, erkeklerde yüzde 52 olarak ölçüldü.

Ortalama 50 TL bütçe ayırıyoruz

Ankete katılanların yüzde 53’ü yılbaşı hediyesi için “50 TL ve altı” bütçe ayırdığını belirtirken yüzde 22’si “51-100 TL arası”, yüzde 13’ü “500 TL ve üzeri”, yüzde 9’u “101-250 TL arası” ve yüzde 4’ü “251-500 TL arası” bütçe ayırdığını ifade etti.