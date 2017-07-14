Alcatel Move Track Takip Cihazıyla Evcil Hayvanlar Güvende

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük endişelerinden biri, kaybolmalarıdır. Duvar ilanları ve sosyal medya duyurularında sıklıkla karşılaşmışsınızdır. Teknoloji elbette buna da çözüm buldu. Son yıllarda popülerliği artan takip cihazlarına bir yenisi daha eklendi. Alcatel’in çıkardığı Alcatel Move Track, bu konuda oldukça iddialı.

İki saat şarjla üç gün çalışabilen GPS takip cihazı, evcil hayvan tasmalarına kolayca takılabiliyor. Özel mobil uygulamasıyla kullanıcılara sanal bir güvenlik çiti oluşturma imkânı veren Alcatel Move Track, evcil hayvanlar söz konusu çitin dışına çıktığı anda sahipleri anlık bildirimle uyarıyor.

Alcatel’in yeni GPS takip cihazı Move Track sayesinde evcil hayvan sahipleri dostlarının 7 gün 24 saat nerede olduklarını bilecekler. Alcatel Move Track GPS takip cihazı, renkli ve darbelere dayanıklı silikon kılıfı sayesinde evcil hayvanların tasmalarına kolaylıkla takılabiliyor.

Sanal güvenlik çitinden dışarı çıkıldığı anda bildirim

Suya ve toza karşı IP 67 standardında dayanıklı olan Alcatel Move Track, özel bir mobil uygulamayla kullanıcılara sanal bir güvenlik çiti oluşturma imkânı tanıyor. Evcil hayvanlar bu çitin dışına çıktığında kullanıcılar anlık bildirim alarak durumdan haberdar oluyor.