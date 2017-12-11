Alcatel Idol 5 Türkiye’de satışa sunuldu

Sosyal medya tutkunları bayram edecek! Bu yılın başlarında IFA’da tanıtılan en yeni Alcatel IDOL 5 Türkiye’de mağazalarda satışa sunuldu. IDOL 5, özellikle her daim sosyal “Şimdi Nesli” için tasarlandı.

Alcatel IDOL 5, önceden programlanmış bir uygulama çoğaltıcı işleviyle geliyor. Bu özellik, kullanıcının birden fazla hesapta oturum açabilmesini sağlamak için kullandığı uygulamaları çoğaltmasına izin veriyor.

Böylece gençler bir tane okul, bir tane de özel hayatları için Instagram hesabı açabilir, profesyonel fotoğrafçılar bir tane profesyonel Facebook ve bir tane de özel Facebook profiline sahip olabilir ve gazeteciler de profesyonel bir Twitter hesabının yanı sıra kişisel bir Twitter hesabına da aynı cihazı kullanırken sahip olabilir. İki hayat. Tek bir cep telefonu. IDOL 5 iş ve oyun arasındaki çizgiyi ortadan kaldırıyor. Artık iki cihaz birden taşımanıza gerek kalmadı.

ŞIK VE STİL SAHİBİ

Teknolojinin nasıl göründüğü de önemli. Alcatel IDOL 5 hem bütçenizi sarsmıyor hem de stilinizden ödün vermemenizi sağlıyor.

Moda gibi stil de kişiye göre değişir. 7.5mm’lik incecik çerçevesi, sağlam metal gövdesi ve süper parlak tam HD 5,2 inç ekranıyla Alcatel IDOL 5, hareket halindeyken de görsel ve dokümanları net bir şekilde görüntüleyebilmeniz açısından mükemmel bir cihaz olmasıyla dikkat çekiyor.

Bombeli camıyla hiç eskimeyecek bir tasarıma sahip olan IDOL 5, stil meraklıları için mükemmel bir seçim.

BİR FOTOĞRAF ÇEK, UZUN SÜRE DAYANSIN

Cep telefonlarında kamera artık oldukça önemli bir hale geldiği için Alcatel de IDOL 5’in kamerasını tasarlarken bu ayrıntıya özel bir dikkat gösterdi. Parmak ısırtan 85 derece geniş açılı lensli 16 MP* arka kamerasıyla çektiğiniz görüntüler son derece net çıkacak.

Özçekimler de aynı derecede önemli olduğu için Alcatel IDOL 5, unutulmaz anlarınızın (karanlıkta dahi) ölümsüzleştirilmesini garantilemek için 8 MP flaşlı ön kamerasıyla geliyor!

Alcatel IDOL 5 1399 TL’den (tavsiye edilen satış fiyatı) satışa sunuldu.