18:9 ekran oranına sahip Alcatel 3V, Türkiye’de satışa sunuldu. 16:9 ekrandan biraz daha uzun bir ekran anlamına gelen 18:9 özellikli bu telefon, 16:9’luk muadiline göre daha iyi tutuş sağlarken aynı zamanda daha küçük bir cihazda daha büyük ekran sunuyor.

2018’de piyasaya sunulan tüm Alcatel cihazları bu yeni 18:9 ekran oranına sahip, bu nedenle bu cihazlar “Full View 18:9” ekranlar olarak tanımlanıyor. Alcatel, her biri 18:9 ekran özelliğine sahip bu akıllı telefonları satışa sunan, tüm ürün portföyü 18:9 ekranlı olan dünyadaki tek cep telefonu üreticisi.

Tam anlamıyla kompakt bir şekle sahip olan 6 inç ekranı sayesinde uçtan uca görüntüleme imkânı sunuyor. Böylece futbol maçlarını, YouTube videolarını ve filmleri pürüzsüz ve sürükleyici bir biçimde izleyebilme imkânı tanıyor. Ayrıca görüntü kalitesi de 2K ekran özelliği sayesinde son derece etkileyici!

18:9 ve 2K ekran özellikleriyle daha iyi bir görsel performans ve video görüntüleme deneyimi sağlayan telefon, parlak kaplamalı gövdesiyle gösterişli ve kusursuz bir tasarım sunuyor. Üstelik 2.5D cam ve üç boyutlu arka kapağıyla elde kolayca tutulabiliyor.

Profesyonel fotoğraflar yakalayın

İki arka kamera özelliğiyle gelen telefondaki bu çift ana kamera, 16 (yazılım interpolasyonu ile) + 2 megapiksel kombinasyonuyla gerçek-zamanlı bokeh (bulanıklık) efektleri yaratmanızı sağlıyor. Bu özellik sayesinde, ana öznenizin arka planını bulanıklaştırabilir ve böylece istediğiniz objeyi veya portreyi öne çıkarabilirsiniz. Gerçek-zamanlı ve çekim sonrası bokeh efekti, ister fotoğrafı çekerken ister çekilen fotoğrafı daha sonra düzenlerken kullanılabilmesiyle şahane bir özellik olarak öne çıkıyor.

Dikkat çekici bu yeni model, yüksek kaliteli görüntülü görüşmeler için de mükemmel olan 8 megapiksel (yazılım interpolasyonu ile) ön kameraya sahip. Ayrıca cihazın son derece kullanışlı parmak izi sensörü sayesinde, cihazın arkasında bulunan parmak izi tarayıcısına hafifçe dokunarak fotoğraf çekmenin ve mükemmel anı yakalamanın tadı çıkarılabiliyor.

Yüz tanıma: Telefonunuzun kilidini yüzünüzle açın!

Şimdi telefon kilidini açmak hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı. Telefonun yüz tanıma teknolojisi sayesinde akıllı telefonun ekranına bakıldığında yüz tarama özelliğiyle cihazın kilidi hemen açılıyor.

Bu yeni telefon, yüz tanıma teknolojisinin yanı sıra kullanıcılarının parmak izleriyle akıllı telefonlarını güvenli hale getirebilmelerini ve önceden belirledikleri parmak izleriyle birden fazla uygulamayı başlatabilmelerini mümkün kılıyor.

Alcatel 3V’nin (spektrum mavi, spektrum siyah ve spektrum altın seçenekleriyle) önerilen satış fiyatı 1.299 TL.