Aksa Doğalgaz, SCADA Projesiyle Sektöründe Dijital Dönüşüme Öncülük Ediyor

Aksa Doğalgaz, dünyanın önde gelen otomasyon firmalarından Amerikan ICONICS iş birliğiyle geliştirilen SCADA yazılımıyla, sektöründe dijital dönüşümün öncüleri arasında yer alıyor. SCADA projesi 22 Eylül Cuma günü, Microsoft Türkiye Genel Merkezi’nde, Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak interaktif bir sunumla tanıtıldı.

Dijital dönüşüm tüm dünyayı olduğu gibi şirketleri ve iş yapış şekillerini de etkisi altına almaya devam ederken, “Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün en geniş coğrafi alana hizmet veren şirketi” Aksa Doğalgaz, Microsoft’un gold partneri Iconics iş birliğiyle dijital dönüşüm yolunda büyük bir adım atarak Sevkiyat Kontrol Merkezi’ni yeniledi.

SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) yazılımıyla dijital dönüşüm yolculuğuna başlayan Aksa Doğalgaz bu otomasyon sistemiyle; 3D destekli çizim yapısı, IoT desteği, veri analizi, gelişmiş rapor yapısı, verilerin kolay görüntülendiği trend desteği ve bunun gibi birçok geliştirilebilir ek modülleri sayesinde zengin bir altyapıya sahip oldu.

22 Eylül’de Microsoft Türkiye Genel Merkezi’nde “Get There Fast: IoT, Analytics, and Secure Web Visualization for Your Business” etkinliği kapsamında “How IoT Transformed Gas” (Nesnelerin İnterneti Doğal Gazı Nasıl Dönüştürdü?) başlıklı interaktif bir sunum gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, dinleyicilerin Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleriyle katıldığı interaktif deneyimde, dijital dönüşüm süreci ve SCADA projesi hakkında detaylı bilgi paylaştı.

100 Bin Veri Anlık Olarak Toplanıyor

Projenin kapsamından ve hedeflerinden bahseden Aksa Doğalgaz Otomasyon Şefi Orçun Evren Taş; “Her bir şehir giriş istasyonundan anlık 1.500’er veri alıyoruz. Bununla birlikte müşteri istasyonları, katodik koruma ölçüm noktaları ve bölge regülatörlerini de anlık olarak takip edebiliyoruz. Toplamda 100 bin adet veriyi anlık olarak topluyor ve değerlendiriyoruz. Bu verileri analiz edip acil eylem planlarımıza göre önceliklendirerek alarm oluşturuyor ve bu verilerden iş emri üretiyoruz. Üç boyutlu gösterim sayesinde hem saha ekipmanlarını gerçek görüntü ve yerleşimiyle izleyebilmek hem de uzaktan destek verebilme imkanlarını sağlamayı hedefliyoruz. QR kod uygulamasıyla ekipmanların geçmiş durum ve belgelerinin dijital takibini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İş yapış süreçlerini kökünden değiştirmeye başlayan dijital dönüşümün yakın takipçisi olduklarını belirten Aksa Doğalgaz Sevkiyat ve Ticaret Direktörü Şinasi Gölbaşı;“Geleneksel SCADA uygulamalarının güncel teknoloji ve sunduğu olanakları kullanarak daha kullanıcı dostu, anlık analizler yapılabilen ve uyarı sistemleriyle işletmeciliğe maksimum katkı sağlayan bir yapıya ulaştırmak için bu dönüşümü başlattık. Bir önemli hedef de anyglass olarak nitelendirdiğimiz bir projeyle SCADA’nın her tipte ekran ve yazılımda çalışmasını ve mobil ciharlarla ihtiyaç duyulan her noktada ilgililerinin elinin altında olmasıydı. Projeyle birlikte sistem ve veri yedekliliği sağlanmış olup, sistem sürekli olarak canlı olacak ve veri kaybı yaşanmayacak. Gelişen teknoloji gereği ihtiyaç duyulan, nesnelerin birbiriyle haberleşmesi, buna bağlı gerekli aksiyonların zamanında ve doğru şekilde alınması için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Türkiye’de Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin %25’i Aksa Doğalgaz’ın Yeni SCADA’sı ile Yönetilecek

Türkiye’deki toplam 363 şehir giriş istasyonunun 87’sini işleten Aksa Doğalgaz, bu büyüklüğüyle sahibi olduğu Türkiye doğal gaz şebekesinin yüzde 25’ini günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanan Sevkiyat Kontrol Merkezi ile yönetecek. Aksa Doğalgaz, SCADA sistemini gelişen teknoloji imkanlarını da kullanacak şekilde sürekli olarak revize edecek.