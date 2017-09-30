Akıllı cihazlarımız bizi gözetleyebilir mi?

Şehir efsanesi mi, yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Çok sık sorulur, akıllı cihazlarımız bizi gözetleyebilir mi? Bu sorunun kısa cevabı evet.

Günümüzün akıllı ürünleri resmen gizliliğin kurallarını baştan yazıyor. Geçen yılın sonlarında VTech firmasının hack’lenmesi, akıllı teknolojik ürünlerin güvenliğiyle ilgili endişeleri bir kez daha artırdı.

VTech, bazı ürünleri Türkiye’de de satılan bir oyuncak firması. Firmanın eğitim ürünleriyle ilgili bir veritabanı hack’lenince 6 milyondan fazla çocuğun özel bilgileri çalındı.

Ondan önce akıllı TV’lerle oturma odasında konuşmaların dinlenebileceğini ve TV izleme alışkanlıklarının takip edilebileceğini, oyuncak bebeklerin hack’lenip küfretmeye veya çocukların seslerini kaydetmeye programlandığını, internet bağlantılı arabaların güvenlik açıkları nedeniyle geri çağrıldığını, hatta bebek monitörlerinin hack’lenerek bebekleri korkutan sesler çıkardığını görmüştük. Bunlar teorik değil, yaşanmış örnekler.

Nesnelerin İnterneti’nin günlük hayatımıza kattığı kolaylıkları görmezden gelemeyiz ama sürekli olarak internete bağlı olan her şeyin hack’lenebileceğini, bizi izlemek veya dinlemek için kullanılabileceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor. Aileler, evlerine soktukları akıllı ürünleri seçerken daha dikkatli davranmak zorunda.

Nesnelerin İnterneti cihazları genelde çok kısa sürede geliştiriliyor, düşük işlemci güçleri ve pil ömürleri de güvenlikten ödün verilmesine yol açıyor. Almayı düşündüğünüz bir ürün hack’lenirse neler olabileceğini hayal etmeden o ürünü satın almayın.