Akıllı asisten Bixby, şimdi 200’den fazla ülkede

Galaxy S8 ve S8+’larda bulunan, Samsung’un akıllı asistanı Bixby, İngilizce ve Korece olarak Türkiye’nin dahil olduğu 200’den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Bixby, tekrara dayalı öğrenme ve çapraz uygulama komutlarını algılayabilen teknolojisiyle öne çıkıyor.

Samsung Electronics bugün, milyonlarca kullanıcının akıllı telefonlarıyla daha zeki yollarla etkileşim kurmasını sağlayan Bixby’nin sesli komut özelliğinin dünyada 200’den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulduğunu duyurdu. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ek olarak, Türkiye, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Güney Afrika da dahil olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerindeki tüketiciler, işlerini daha hızlı ve daha kolay bir hale getirecek akıllı arayüzü kullanabilecek.

Şu an sadece İngilizce ve Korece olarak kullanımda olan Bixby, bir veya daha fazla komut dizisi kullanmak yerine özel bir ses komutu oluşturmanıza olanak tanıyan Hızlı Komutlar özelliğiyle, akıllı telefonunuzu daha üretken kullanmanızı ve kişiselleştirebilmenizi sağlıyor. Örneğin, aynı anda “Do not Disturb” (Rahatsız Etmeyin) moduna geçmek, alarmı sabah 6’ya kurmak ve mavi ışık filtresini açmak için tek bir kısa yol olan “İyi Geceler” komutu kullanılabiliyor.

Bixby ayrıca, sizin konuşma, soru sorma ve bir şeyler isteme tarzınızı da öğreniyor. Tekrara dayalı öğrenme teknolojisiyle kişisel tercihlerinizi ve konuşma tarzınızı zamanla daha iyi tanıyacak şekilde gelişiyor. Örneğin, bir fotoğraf çekip Bixby’e “Az önce çektiğim fotoğrafı anneme gönder” dediğinizde, Bixby çapraz uygulama komutlarını anlayabiliyor, hangi fotoğraftan söz ettiğinizi tespit edip onu annenize gönderebiliyor. Bu doğal dil anlayışı, akıllı telefonunuzla etkileşim kurmayı daha kolay ve daha sezgisel hale getiriyor.

Bixby, bir uygulama olmaktan öte akıllı bir arayüz olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bixby, bir uygulamada etkin hale getirildiğinde, uygulamanın ses, dokunma veya metin kullanarak gerçekleştirebildiği hemen her görevi destekleyebiliyor. Bixby’nin derinlemesine entegrasyonu akıllı telefon ayarlarında da yer alıyor. Böylece, ekran zaman aşımını ayarlama veya tüm bildirimleri gösterme gibi yaptığınız işlemleri kesintiye uğratmadan telefonun seçeneklerinde değişiklik yapmanıza olanak sağlıyor.

Bixby’nin işlevleri gelecekte daha çok gelişecek

Samsung Electronics Ar-Ge, Yazılım ve Mobil İletişim Hizmetleri Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Injong Rhee Bixby’nin geleceği ile ilgili olarak, daha fazla cihazda, daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş etkileşimler ve kesintisiz bağlantılar sunacak bir öğrenme gücüne sahip olduğunu belirtti.”

Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları, bugün itibarıyla Bixby tuşuna basarak Bixby’nin ses özelliklerini kullanmaya başlayabilir. Artık, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonlarda atanmış tuşu basılı tutarak veya yalnızca “Hi Bixby” (Merhaba Bixby) diyerek Bixby’yi etkinleştirilebiliyor.