Aileleri Dijital Dünyadaki Tehlikelerden Koruyacak 10 Temel Kural

Oyunların, sohbetin ve sosyal medyanın mobil cihazlar üzerinden yaygınlaştığı günümüzde, çoğu ebeveyn için ailesinin dijital dünyadaki olası tehditlerden korumak önelikli bir sorun halini aldı. Çocukların ve gençlerin rahat ve güvenli bir şekilde interneti kullanabilmeleri için ailelere rehberlik edecek temel kuralları, siber güvenlik şirketi Innovera tarafından açıklandı. Tüm aile bireylerini siber tehlikelerden korumak üzere ortaya konan tedbirler, anne-babalara bir nebze olsun rahat nefes aldırabilir.

Safety Kids adlı Amerika merkezli bir sivil toplum kuruluşunun çalışmalarından yararlanılarak, çocuklar ve gençlere yönelik internet kullanımı rehberi hazırlandı. “Güvenli İnternet için Ailemizin 10 Kuralı” adlı bu rehber siber dünya ile iç içe yaşayan yeni neslin güvenli ve keyifli bir şekilde internet kullanmalarına olanak sağlıyor.

Avrupa Komisyonu’nun 25 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre çocukların yüzde 92’si ev ödevi, yüzde 83’ü oyun oynama, yüzde 75’i video klip izlemek, yüzde 71’i de sosyal medya amacıyla internet kullanıyor. Aynı araştırmaya göre çocukların yüzde 59’unun kendi sosyal medya hesapları bulunuyor. 9-10 yaş aralığındaki çocukların yüzde 28’i, 11-12 yaş aralığındaki çocukların ise yüzde 59’u sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Sohbet odalarındaki kelimeleri filtreleyin

Eğitim ile birlikte teknolojik güvenlik araçlarını kullanarak, izin verilen oyun ve uygulamalar dışında web sitelere girişlerin, cep telefonunda alınacak özel güvenlik önlemleri ile de kodların ve özel hayat bilgilerinin çalınmasını engellemek mümkün. Innovera Türkiye Genel Müdürü Gökhan Say, aileleri şu sözlerle uyarıyor: “Çocuğunuzun kamerası hacklenerek uygunsuz fotoğrafları çekilebilir ve bunları internette yayma tehdidiyle küçücük bir çocuğa her şey yaptırılabilir. Bu nedenle zararlı içerikli web sitelerini engellemek ve hacker saldırılarını engellemek içine çocuğunuzun cep telefonunda ve bilgisayarında güvenlik önlemleri alarak özel hayatı ve mesajlaşmalarının takip edilmesinin önüne geçebilirsiniz. Artık sosyal medyada girdiği sohbet odalarındaki kelimeleri dahi filtreleyebilecek güvenlik önlemleri var ama yine yeterli değil, muhakkak belli kurallar paralelinde kullanım şart koşulmalı. Örneğin; ‘asla yabancılarla konuşma’ prensibi internet dünyası için de geçerli olmalı. Çocukları özellikle özel hayatın güvenliği konusunda uyarmalıyız”.

Çocuğunuzu takibe alın

Statista’nın yaptığı araştırmaya göre ailelerin yüzde 41’i çocukların internette yabancılarla görüşmesinden şikayet ediyor. Yüzde 40’ı da çocukların çok fazla kişisel bilgi paylaşımı yaptığını, yüzde 38’i ise çocuklarının siber zorbalık kurbanı olduğunu belirtiyor. Say, çocuğunun internette istismar edildiğini anlayan ebeveynlere ise şu tavsiyelerde bulundu:

“Vakit kaybetmeden onunla açıkça konuşun, bilgisayarındaki dosyaları gözden geçirin, onu kimin aradığını operatörünüz aracılığıyla öğrenin ve çocuğunuzun internetteki tüm hareketlerini takibe alın. Çocuklara sanal ortamda da yabancılardan hediye kabul etmeyi yasaklayın. İnternette yaptıkları ve yazdıkları her şeyin saklı kalacağını söyleyin. İnternet girişlerini takibe alın ve uyanık olun. Onlara sadece kuralları anlatmayın, birlikte zaman geçirin. Daima çocuğunuzun sosyal medya hesabında onun arkadaşı ve kontakları arasında olun”.

Ailelere siber güvenlik için 10 altın kural