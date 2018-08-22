ADATA, IFA 2018’de Yeni Ürünlerini Gösterecek

ADATA’nın IFA standı yeni oyuncu ekipmanları, yüksek kapasiteli hafıza kartları ve dayanıklı harici sabit disklerin de olduğu pek çok ürüne ev sahipliği yapacak.

Ürettiği yüksek performanslı DRAM modülleri ve NAND Flash depolama ürünleriyle tanınan ADATA Technology, bugün yaptığı bir açıklamayla yeni ürünlerini IFA 2018 kapsamında Berlin’de sergileyeceğini duyurdu. Stantta sergilenecek ürünler arasında RGB aydınlatmalı DDR4 bellekler, PCIe SSD depolama üniteleri, A1 sınıfı microSDXC hafıza kartı ve pek çok farklı aksesuar olacak.

ADATA Avrupa Operasyonları Müdürü Peter Wu firmanın fuar katılımını şu sözlerle değerlendirdi, “IFA 2018’de yer alacak ve oyuncu ekipmanlarından her ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte depolama çözümlerine kadar değişen geniş bir yelpazedeki yeni ürünlerimizi gösterecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. IFA Avrupa’nın merkezinde yer alan önemli bri tüketici elektroniği etkinliği olması sebebiyle neden NAND Flash ve DRAM ürünlerinde dünya lideri olduğumuzu göstermenin yanında özellikle oyun ve espor alanlarında rekabeti artırma fırsatı sunacak.”

Şıklık ve Yüksek Oyun Performansı Bir Arada

Fuarda sergilenecek XPG ailesi ürünlerin başını dünyanın ilk sıvı-hava karma soğutma sistemine sahip RGB DDR4 RAM modülü olan SPECTRIC D80 çekiyor. Hava geçirmez bir tüpün içinde yer alan soğutma sıvısı ve alüminyum soğutucuyu aynı anda kullanan bu eşsiz ürün 4600MHz’e varan hızlarda çalışabiliyor. Üzerindeki programlanabilir RGB aydınlatma sistemi sayesinde soğutma sıvısının rengini arzu edilen şekilde değiştirme imkânı veren SPECTRIX D80, şık bir görüntüyü yüksek performansla harmanlıyor.

Intel X299 ve AMD AM4 / Ryzen platformlarını destekleyen ürün Intel XMP 2.0 desteği ile kolay ve hızlı bir şekilde hız aşırtma yapmaya da olanak tanıyor.

IFA 2018 kapsamında sergilenecek diğer XPG markalı oyun donanımları ise sanal 7.1 surround ses teknolojisinden faydalanan kulaklık ve amfi seti. RGB destekli SPECTRIX K20 oyuncu klavyesi ve M10 oyuncu faresi. Fuarda yüksek performanslı SSD’lerini de görücüye çıkaracak olan ADATA, SX6000 Pro ve GAMMIX S5 gibi depolama ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunacak.

Uygulamalar ve Çoklu Ortam Dosyaları İçin Yeni Hafıza Seçenekleri

ADATA IFA’daki standında 512GB kapasiteli ve saniyede 100MB’a kadar okuma 85MB’a kadar yazma hızına ulaşabilen microSDXC hafıza kartını da gösterecek. Video Hız Sınıfı V30 ve Uygulama Performans Sınıfı 1 (A1) standartlarını karşılayan ürün, yüksek video aktarım hızı ve uygulama performansı sunuyor. Üstelik 512GB kapasitesiyle fotoğraflar, videolar, şarkılar ve her türlü dijital içerik için daha fazla yer var.

Zorluklara Dayanabilen Bir Harici Disk

ADATA’nın IFA 2018’de sergilediği HD830 HDD yüksek kapasitesi ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. 5TB’a varan kapasite seçenekleri sunan HD830 kullanıcı verileri için en üst düzey koruma sunuyor. IP68 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip olan ürün aynı zamanda 3000kg basınca dayanabilmesini sağlayan yenilikçi bir malzemeye ve akıllıca bir tasarıma da sahip. Tüm bunların yanında askeri düzeyde darbe korumasına sahip olan HD830 yüksekten düşse de performansından ödün vermiyor.

ADATA’nın oyuncu ekipmanları, SSD depolama üniteleri, NAND Flash depolama ürünleri ve son kullanıcıya yönelik diğer pek çok ürününü 31 Ağustos – 5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IFA 2018 kapsamında Messe Berlin’de Hall 17, stant 117 adresinde sergileyecek.