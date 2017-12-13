Açık kaynak ve bulut dünyası bir araya geldi

Open Source on Azure Live İstanbul etkinliği açık kaynak ve bulut dünyasını bir araya getirdi. Comparex Turkey ev sahipliğinde, Microsoft ve Red Hat ortaklığıyla düzenlenen Open Source on Azure Live İstanbul, dijital dönüşümde açık kaynak teknolojilerinin rolünü mercek altına aldı.

Comparex Turkey, Microsoft ve Red Hat iş ortaklığında 13 Aralık Çarşamba günü Hilton Kozyatağı Hotel’de düzenlenen Open Source on Azure Live İstanbul etkinliği, açık kaynak ve bulut teknolojilerini masaya yatırdı.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte, ziyaretçiler açık kaynak teknolojilerinin dijital çağda yansımalarını, alanında en yetkin ağızlardan dinleme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılış sunumunu yapan Comparex Turkey Profesyonel Hizmetler Satış Direktörü Osman Kayhan, “Dijital Dönüşümde Açık Kaynak” başlıklı konuşmasında açık kaynağın dijital dönüşüme etkilerini değerlendirdi.

Hemen ardından “Microsoft ve Açık Kaynak Dünyası” konulu sunumuyla sahneye çıkan Microsoft Açık Kaynak Strateji Lideri Kaan Demircan, Microsoft’un yeni dönemde açık kaynak yazılıma yaklaşımını anlattı. Microsoft Açık Kaynak Teknik Çözüm Uzmanı Muammer Benzeş’in “Microsoft Azure ile Açık Kaynak Çözümler” başlıklı sunumunda şirketin yeni nesil bulut platformunda sunulan açık kaynak yazılım çözümleri ele alındı.

Open Source on Azure Live İstanbul etkinliği Red Hat Kıdemli Çözüm Mimarı Serhat Dirik’in “Red Hat OpenShift Konteyner Yönetim Platformu” konuşmasıyla devam etti. Son sunumu Comparex Turkey Teknoloji ve Çözüm Müdürü Celalettin Altınpınar, “Ansible ile Azure Otomasyonu – Azure Infrastructure as Code” çerçevesiyle gerçekleştirdi.

Bulut ve açık kaynağa karşı kurumsal ölçekteki önyargıların kırılması gerektiğini vurgulayan Comparex Turkey Profesyonel Hizmetler Satış Direktörü Osman Kayhan, “Firmaların yüzde 60’ı, özel bulutta tuttukları bilginin güvenliğine ilişkin endişe yaşıyor. Bulutun ve açık kaynağın sürekli kendini geliştiren ve her geçen gün daha güvenli hâle gelen seçenekler olduğunu pazara anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle Open Source on Azure Live İstanbul etkinliğinin son derece önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz,” diye konuştu.