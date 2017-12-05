ABD’den sonra Kaspersky’ye bir darbe de İngiltere’den

Yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe giren, Rusya kaynaklı antivirüs yazılımlarını kullanma yasağı İngiltere’de de devreye giriyor. Siber istihbarat çalışmalarında kullanılabileceği endişesi sebep olarak gösterildi.

Ülkeler arasındaki gerilimler siber savaşlara ve siber casusluk olaylarına sebep olabiliyor. Rusya’nın Avrupa ve ABD ile son yıllarda yaşadığı politik gerginlikler, bir Rus antivirüs şirketi olan Kaspersky’yi de etkiledi.

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin yöneticisi Ciaran Martin tarafından açıklamada, ulusal güvenlik açısından Rusya merkezli antivirüs şirketi Kaspersky’nin özellikle devlet kurumlarında kullanımına sınırlama getireceklerini söyledi.

12 Temmuz’da Beyaz Saray, yayımladığı bir genelge ile Moskova merkezli Kaspersky Lab teknoloji şirketini, ürünlerinin Kremlin tarafından ABD’deki ağlara sızmak için kullanabileceği endişesiyle ürün tedarikçi listesinden çıkarmıştı.

Kaspersky Lab, ABD’deki yasakla ilgili yaptığı açıklamada Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin kurbanı oldukları belirtmiş ve “Kaspersky Lab, iki tarafın da piyon olarak kullanmaya çalıştığı bir oyunda, jeopolitik bir savaşın içine çekildi” ifadeleri kullanılmıştı.

Rus Antivirüs devinden İngilitere yasağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.