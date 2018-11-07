Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) önderliğinde Ankara’da kurulan 5G Vadisi’nde, ilk 5G sinyalini verdi. Yarın yapılacak açılış sonrasında tüm operatörlerin kullanımına sunulacak olan 5G Vadisi açık test sahasında şirketler ve bu alanda Ar-Ge faaliyetleri yapan üniversiteler Türkiye için en uygun yerli ve milli 5G çözümlerinin geliştirilebilmesi için çalışmalar yürütecek.

Turkcell, Türkiye’yi 5G ve ötesi mobil haberleşme teknolojilerine hazırlamak amacıyla Ankara’da BTK önderliğinde kurulan 5G Vadisi açık test sahasında gerekli altyapıyı kazandırarak, ilk testleri gerçekleştirdi. 5G Vadisi çalışmaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı’nda Turkcell ilk 5G sinyalini Huawei’nin sistemleriyle 17 Eylül 2018 tarihinde verdi. Yarın yapılacak açılış töreninin ardından ise 5G sahası tüm operatörlerin kullanımına sunulacak. Kurulan sahada en yeni teknolojilerin test edilebilmesi ile hem Türkiye için en uygun 5G çözümleri oluşturulacak hem de 5G üzerinden çalışabilecek yerli ürün ve çözümlerin geliştirilebilmesi için Türk firma ve üniversitelerine bir AR-GE test ortamı yaratılmış olacak.

‘Türkiye teknoloji üreten ülke olacak’

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak, Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesine önderlik etme hedef ve kararlılığına yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Dünyada 5G vizyonunu ilk defa ortaya koymuş ülkelerin başında geliyoruz. 5G teknolojilerini geliştirebilmek için yaptığımız önemli AR-GE iş birlikleri ile bizi 5G’de söz sahibi yapacak çok önemli bilgi birikimi kazanıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu liderliğinde Ankara’da hayata geçen 5G Vadisi Açık Test Sahasında ilk 5G sinyalini vererek testlerimizi gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. En yeni teknolojilerin test edileceği 5G Vadisi ülkemizin 5G alanında söz sahibi olabilmesinde büyük rol oynayacak. 5G’nin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğuna ve kamu-özel sektör iş birliği ile bu teknolojilerde öncü olabileceğimize inanıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak ve yerli hale getirmek için sürekli araştırma ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Kalabalıkta bile yüksek hızda internet

5G kapasitesinin ve yeteneklerinin Türkiye’de test edilebilmesi için BTK önderliğinde Hacettepe Üniversitesi’nde kurulu olan bu sistem 3.5 GHz frekans bandında yayın yapan ve ‘Massive MIMO’ (çoklu alıcı-verici anten) gibi teknolojilere sahip. Türkiye’de ilk kez Turkcell tarafından kullanılan ‘Massive MIMO’ teknolojisi ile mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanınıyor. Bu sayede mobil internet kullanıcıları yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızlarda internet deneyimlerini sürdürebiliyor.