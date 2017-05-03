5G için Massive MIMO teknolojisini Turkcell canlı test etti

Turkcell, şebekesini geleceğini teknolojisi 5G’ye hazır hale getirmek için bugünden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 5G ile birlikte yoğun alanlardaki yüksek hız deneyimini karşılamak amacıyla geliştirilen ‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten sistemleri) tekniğini 4.5G şebekesinde test eden Turkcell, bu sayede 5G ile birlikte müşterilerine beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Yaptığı yatırımlarla dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birini Türkiye’ye kazandıran Turkcell, geleceğin teknolojisi 5G için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Turkcell, 5G teknolojisi olarak adlandırılan ‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten sistemleri) tekniğini Türkiye’de gerçek şebekesinde test eden ilk mobil operatör oldu.

Turkcell’in Huawei ile birlikte Ankara Söğütözü’nde 4.5G şebekesinde gerçekleştirdiği test, 2.6 GHz (Giga hertz) TDD (Zaman bölmeli çoklama) frekans bandı üzerinde ‘Massive MIMO’ tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Yapılan test sonucu saha kapasitesi artırılarak, veri indirme hızları 6 katına kadar çıkarıldı.

5G’ye hazırlık amacıyla geliştirilen ‘Massive MIMO’ teknolojisi ile , mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (Alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanınıyor. Bu sayede mobil internet kullanıcıları yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızlarda internet deneyimlerini sürdürebiliyor.

Sezgin: “Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yarının teknolojilerini bugünden şebekemizde kullanıyoruz”

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen testle ilgili bilgiler veren Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Müşterilerimize geleceğin teknolojilerini sunmak için şebekemizde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Böylece kullanıcılarımıza her zaman olduğu gibi en yenilikçi çözümleri sunarak en kaliteli deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Yine bugün Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Massive MIMO’ testiyle de şebekemizi şimdiden 5G teknolojisine hazır hale getiriyoruz. 5G hayatımıza girdiğinde olmazsa olmaz uygulamalardan biri olacak ‘Massive MIMO’ ile kalabalık ortamlarda aynı anda internet kullanan müşterilerimiz bu yoğunluğu hissetmeden hızlı internet deneyimlerini sürdürebilecek.

4.5G’deki liderliğimizi 5G’de de sürdürmek ve öncü rolümüzü sürdürmek amacıyla 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecinde aktif rol alıyoruz. Son 1,5 yılda yaptığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynuyoruz. Türkiye’de gerçek 5G ekipmanlarıyla ilk hız testine gerçekleştiren mobil operatör olarak, yaptığımız işbirlikleriyle oluşan bilgi birikimi ve deneyim ile dünyada 5G teknolojilerini geliştiren birkaç ülke arasına girerek, ülkemizi bu alanda en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Amacımız 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülkemizi teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna getirebilmek” dedi.