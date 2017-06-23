5 Maddede Derin Dondurucu Alım Rehberi

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Derin dondurucu satın alırken dikkat etmeniz gereken püf noktaları sizler için yazdık. Dondurucunuzu seçmeden önce mutlaka göz atın!
Derin Dondurucular, Buzdolapları gibi alırken en fazla zorlandığımız beyaz eşyalardan biridir.
Bunu etkileyen en önemli konuları sırasıyla ürünün Markası, Enerji sınıfı, Boyutu / Hacmi, Tipi ve Fiyatı şeklinde 5 maddede sıralayabiliriz.
Derin Dondurucu Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
- Hangi boyutta ve hacimde derin dondurucu almalıyım?
Bu konuda genellikle yapılan hataların başında evimizde veya işyerimizde ürünü koyacağımız alanın ölçülerine uygun ürün bakılmasıdır. Unutmayın Derin Dondurucunuzda kullanmayacağız her alan faturanıza artı olarak yansıyacaktır. Piyasada 70 litre hacimden 500 litreye kadar hacmi olan derin dondurucular mevcut. İlk olarak ne kadar hacimde bir ürüne ihtiyacınız olduğunu belirlemenizi tavsiye ederiz. novabazar.com geniş derin dondurucu ürün yelpazesi ile aradığınız cihazı kolaylıkla bulmanızı sağlayabilir.
- Enerji Sınıfı tercihi ne olmalı?
Günümüzde piyasadaki ürünler A sınıfından başlamaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise ürünün üzerinde yer alan enerji etiketi üzerindeki tüketim değerleridir. Etiket üzerindeki enerji tüketim değerleri ürünün A sınıfından A+++ sınıfına olmasına göre değişkenlik gösterir. En az enerji tüketen ürünler A+++ olan modellerdir fakat genellikle bu gruptaki ürünler fiyat anlamında derin dondurucu için daha yüksek bir bütçe ayırmanızı gerektirecektir.
- Hangi tip derin dondurucular daha kullanışlıdır?
Birkaç yıl öncesine kadar piyasada genellikle Sandık tipi derin dondurucular mevcuttu fakat son yıllarda sandık tipi modellerin yerini Çekmeceli Derin Dondurucular almaya başladı.
Kullanım kolaylığı ve farklı türdeki gıdaların saklanması bakımından çok daha pratik olan çekmeceli derin dondurucular size daha konforlu bir kullanım sunacaktır. Sandık tipi modellerde alt kısma yerleştirdiğiniz bir gıdayı almak için tüm derin dondurucuyu boşaltmanız gerekmektedir, çekmeceli modellerde ise bu sorun tamamen ortadan kalkmıştır.
- Bütçenize uygun derin dondurucu hangisi?
Derin dondurucu için fiyat araştırması yaptığınızda 400 TL’den 4000 TL’ye kadar modellerin mevcut olduğunu göreceksiniz. Özellikle uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız A sınıfı ürünleri tercih etmelisiniz. Bütçe sınırlamanız yok ise enerji sınıfı A+++ olan ürünler en doğru tercih olacaktır. Yine novabazar üzerinden son model derin dondurucu modelleri ve fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
- Hangi marka derin dondurucu tercih etmeliyim?
İnternette biraz araştırma yaptığınızda birçok marka derin dondurucu bulabilirsiniz. Evinizde veya iş yerinizde sürekli çalışması gereken ve dolayısıyla en fazla enerji tüketen bu ürünü tercih ederken yukarıda açıkladığımız maddeleri göz önünde bulundurarak fayda-maliyet açısından en doğru markayı tercih etmenizi öneririz. Piyasada üst segmentte Siemens, Bosch, Elektrolux, Arçelik, Beko, Vestel ve Uğur gibi Derin Dondurucu markalarının yanında Profilo, Altus, Regal, Delta, Vestfrost gibi fiyat bakımından daha uygun olan alt segment markaların ürünlerini de bulabilirsiniz.
Derin dondurucu tercih ederken marka odaklı olmaktan ziyade yerinize ve ihtiyacınıza uygun boyutta ve kapasitede , enerji tüketim değerleri en az A+ sınıfı ve kullanım kolaylığı bakımından çekmeceli bir model tercih etmenizi öneririz.