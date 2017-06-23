5 Maddede Derin Dondurucu Alım Rehberi

A sınıfından başlamaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise ürünün üzerinde yer alan enerji etiketi üzerindeki tüketim değerleridir. Etiket üzerindeki enerji tüketim değerleri ürünün A sınıfından A+++ sınıfına olmasına göre değişkenlik gösterir. En az enerji tüketen ürünler A+++ olan modellerdir fakat genellikle bu gruptaki ürünler fiyat anlamında derin dondurucu için daha yüksek bir bütçe ayırmanızı gerektirecektir.

Hangi tip derin dondurucular daha kullanışlıdır?



Birkaç yıl öncesine kadar piyasada genellikle Sandık tipi derin dondurucular mevcuttu fakat son yıllarda sandık tipi modellerin yerini Çekmeceli Derin Dondurucular almaya başladı.



Kullanım kolaylığı ve farklı türdeki gıdaların saklanması bakımından çok daha pratik olan çekmeceli derin dondurucular size daha konforlu bir kullanım sunacaktır. Sandık tipi modellerde alt kısma yerleştirdiğiniz bir gıdayı almak için tüm derin dondurucuyu boşaltmanız gerekmektedir, çekmeceli modellerde ise bu sorun tamamen ortadan kalkmıştır.