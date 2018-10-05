3. Takım Liderleri Zirvesi Geniş Katılımla Düzenlendi

Çağrı Merkezleri Derneği tarafından düzenlenen Takım Liderleri Zirvesi, 400’e yakın Takım Liderleri ve başarılı Müşteri Temsilcisi meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Çağrı Merkezleri Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Takım Liderleri Zirvesi, “Güçlü Takımlar, Güçlü Liderler, Güçlü Sektör!” temasıyla 28 Eylül 2018 Cuma günü Bostancı Dedeman Hotel’de gerçekleşti. Çağrı merkezleri sektörünün üst düzey yöneticilerini Takım Liderleri ve Müşteri Temsilcileriyle buluşturan 3. Takım Liderleri Zirvesi, 400’e yakın sektör profesyonelini ağırladı.

Açılış konuşmasında sektörün geleceğine ve daha donanımlı, daha nitelikli personele ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, “Dijitalleşen dünyada müşteri deneyimi her şeyin önüne geçerken, çağrı merkezlerinin oynadığı rol de daha kritik bir önem kazanıyor. Müşteri deneyiminde başarılı olmanın en önemli ve öncelikli koşulu da çalışan memnuniyetine odaklanmaktır. Biz çalışanlarımızın memnuniyetine odaklanmalıyız, onlar da müşteri memnuniyetine” dedi.

ÇMD Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Ağılönü dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerin çağrı merkezi sektöründe de kullanılmasına karşın, insan odaklı bir yaklaşımın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Zirve programı kapsamında “Değişim” başlıklı bir sunum yapan ÇMD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şerif Beyaztaş, Takım Liderlerinin çağrı merkezleri sektöründeki değişime öncülük etmeye davet ederken, PositiVorld kurucusu Nil Keskin Keleş “Kurumsal Hayatta Gerçek Cinsiyet Eşitliğine Dönüşüm” başlıklı konuşmasında gerçek benliğin ve potansiyelin açığa çıkarılması ve gösterilebilmesi konusuna dikkat çekti. Programın devamında, Metrics Eğitim Danışmanlık Kurucusu Mesut Çüre’ nin “Takım Olmak” başlıklı konuşmasında, takım olmanın ve takım ruhunun önemine değinirken, ÇMD Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Uyguntüzel, “Her Şey için İki Şey” sunumuyla; kurumsal hayatta parlamak, parlatmak ve boşa kürek çekmemek üzerine tavsiyeler verdi. Başarı hikayelerinin paylaşıldığı bölümde ise, çağrı merkezi kariyerine müşteri temsilcisi olarak başlayan ve şu an üst düzey yönetici olan; Akbank Çağrı Merkezi Grup Müdürü Deniz Önalan, Webhelp Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tuna Baliç, Alonet Genel Müdür Yardımcısı Levent Yalçın’ın ilham veren öyküleri etkinliğe renk kattı.

Zirve, “Ironman” Ümit Çelik’in, spor yapmanın kişilerin iş ve sosyal yaşamlarına olan faydalarını anlattığı konuşmasının ardından düzenlenen hediye çekilişi ve geleneksel toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.