2021’de sanal asistanlar insan nüfusunu aşacak

IoT alanında yapılan bir inceleme, Siri, Google Assistant ve Alexa gibi sanal asistanlar için şaşırtıcı bir tahmin yürütüyor: Dört yıl içinde, bu asistanları çalıştıran cihazların sayısı, şu anda hayatta olan insan sayısını aşacak.

Yanıbaşımızdaki akıllı cihazların sayısı gün geçtikçe artıyor ve artık makineler bizi çok daha iyi tanıyor. Yeni nesil sanal asistanlar tarafındaki gelişmeler bir yanda mutluluk verici olsa da, diğer yanda bazı endişeleri de ortaya çıkarıyor. Nesnelerin interneti konularındaki çalışmalarıyla da bilinen Ovum adlı araştırma şirketi, dört yıldır toplanan verilere dayanarak, “Dünya genelinde etkin yerel dijital asistanların sayısının 2021’e kadar şu anki dünya nüfusunu aşarak 7,5 milyara ulaşacağı” sonucuna vardığını açıkladı.

Rapora eşlik eden bir grafik, bugün kullanılan en popüler asistanların pazar paylarına vurgu yapıyor:

Google Assistant %23,3

Samsung Bixby %14,5

Apple Siri %13,1

Amazon Alexa %3,9

Microsoft Cartona %2,3

Satıcılar, bu pastadan bir dilim almak istiyorlarsa dijital asistanlarını küresel olarak dağıtmak ve bakımını yapmak gibi ağır bir görevle yüzleşmek zorundalar. Rakamlar yine kendileri konuşuyor: Kuzey Amerika, %95 bir payla dünya çapındaki hemen hemen tüm Alexa ve Google Assistant aygıtlarını kapsıyor. Öte yandan Apple’ın Siri’si, ABD’de sadece %24 pazar payıyla dünya genelinde daha eşit bir şekilde dağılıyor. Konuşabilen yapay zeka aygıtlarının Asya ve Okyanusya pazarlarındaki payının dünya genelinde %47,6’ya erişeceği düşünülürse, pazar hareketine paralel olarak Apple’ın kendini rakiplerine nazaran çok daha iyi konuşlandırdığı görülüyor.

Asistanların artış hızı sürecek

2017 yılı itibarıyla 3,5 milyar aktif aygıtla akıllı telefonlar ve tabletler bu pazardaki aslan payını almaya devam ediyor. Bu yüklenen asistanları tabii ki Google Now ve Siri oluşturuyor. Bununla birlikte, işler muhtemelen çok uzun süre böyle kalmayacak. Giyim eşyaları, akıllı ev cihazları ve TV’ler, artan çeşitlilik ve AI destekli cihazların çok yönlülüğü sayesinde hızla paylarını artırabilir. Bu gruptaki ürünler için Ovum, 2017’den 2021’e kadar on katlık (1,63 milyar aktif cihaz) bir artış öngörüyor.

Siber suçlular da takipte

IoT aygıtlarından pay çalmak isteyen siber suçlular dinlenmeden yan yöntemler geliştirseler de, bu sistemlerin kullanıcılar için gerçek bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını zaman gösterecek. Yerel tedarikçi liderliğindeki uygulamaların AI yeteneklerinin çoğunun bulutta kaldığı düşüncesi kullanıcılara en azından bir nebze de olsa gönül rahatlığı verecektir. Bununla birlikte, kullanıcılar bu tür dijital asistanların yapay zeka motorlarını beslemek ve hizmet sunmak için büyük miktarda bağlamsal ve kişisel veri transferi yaptığından haberdar olmalılar. Bütün bunları 7,5 milyar aygıtın aynı anda yaptığını düşündüğünüzde, 2021’in ötesinde nasıl bir geleceğin bizi beklediğini görmek ilginç olacak.

Raporunda, Ovum şakayla Terminator filmlerindeki uzlaşmaz yapay zeka Skynet’e gönderme yaparak, yakın bir gelecekte yapay zekayla ilgili endişe yaratacak bir gelişmenin yaşanmayacağını da eklemiş. Gene de belli olmaz. Ne de olsa Ex Machina ve Ava filmlerindeki arama motoruyla çalışan AI, şimdi daha akla yatkın görünüyor.