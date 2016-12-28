Televizyon pazarında dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Daha akıllı hale gelen, web tarayıcı desteğine kavuşan, ekran kalitesi artan ve çok daha ince yapıya sahip olmaya başlayan yeni nesil televizyonlar salonların başköşesinde yer almaya hazır durumda. GittiGidiyor Televizyon kategorisi altında bu yeni nesil televizyonların en seçkin modellerine ulaşmanız mümkün.

TEKNOLOG – Bunlar arasında en dikkat çekici olanlarsa OLED ekranlı modeller. Yeri üreticilerin de ilgi gösterdiği bu teknoloji, kullanıcıları hem tasarım hem de teknoloji namına tatmin edebiliyor. Yayımlanan güncel bir araştırma raporuna göre, önümüzdeki üç yıl içinde OLED TV’ler büyümesini artırarak sürdürecek ve TV pazarının hakimi haline gelecek. Bu sebepten, üreticilerin OLED modellere ağırlık vermesi kaçınılmaz. Muhtemelen 2017, OLED konusunda oldukça hareketli geçecek.

Hedef yıl 2020

Elektronik pazarındaki araştırmalarıyla tanıdığımız Photonics Industry and Technology Development Association (PIDA) tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan rapor, 2010 yılına gelindiğinde TV pazarının yüzde 68’ini OLED modellerin ele geçireceği öngörüsünü ortaya koyuyor.

Aslına bakılırsa tamamlamakta olduğumuz 2016 yılı da OLED konusunda bir hayli verimli geçti. 2015’te 11,7 milyar dolarlık bir pazar yaratan OLED TV’ler, 260 milyon adetlik bir satış performansı ortaya koymuştu. Bu rakamlar 2016’da yükselişini sürdürerek pazardaki değerini 16 milyar dolara ve satış adedini 370 milyona çıkardı.

Bir başka araştırma şirketi UBI Research ise OLED TV konusunda 2020 yılını en yüksek dönem olarak ortaya koyuyor. Şirketin raporuna göre 2020’de OLED TV pazarı 61,4 milyar dolarlık boyuta erişecek. 2010’de 1,25 milyar adet OLED TV satılması tahmin ediliyor.

Diğer ekran teknolojileri de iddialı

Araştırma şirketlerinin raporlarında, OLED’le birlikte gelişimini sürdürecek ekran teknolojileri arasında Micro LED’lerin, esnek ekranlı OLED’lerin ve Quantum Dot LED’lerin adı geçiyor.

Bu yeni ekran teknolojileri, küçük boyutlu cihazların ekranlarında önemli değişimler yaratacak. Esnek ekranların gelişiminin yanı sıra, düşük enerjiyle çalışacak yeni ekranların özellikle pil sorunu için çözüm olması bekleniyor.