2018’e Damgasını Vuracak 8 Teknoloji Trendi

Teknolojinin her geçen yıl ivmesini artırmasına heyecanla tanık oluyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda oldukça bereketli geçti. Benim bir teknoloji yazarı ve araştırmacısı olarak tahminime göre, içinde bulunduğumuz birkaç yıl, tamamen bir geçiş evresini temsil ediyor. Asıl büyük devrimin 2022’den sonra olmasını bekliyorum. Peki 2018’de neler olacak? Hangi teknoloji trendleri iş ve özel hayatımızı daha yakından etkileyecek ve somut uygulamalarını daha fazla göreceğiz. Cevapları bu derlemede.

1- Yapay Zeka (AI)

Yapay zeka; insanın iyi olmadığı, kaliteli ve verimli üretim yapamadığı alanlara odaklanacak ve o alanlarda etkili olacak. Yapay zekanın geleceğini, insan ve makinelerin işbirliği belirleyecek. İnsanların iyi olduğu konu ve alanlarda insanlar, makinenin insandan daha iyi ve verimli olduğu alanlarda da makineler çalışacak.

2- Giyilebilir Teknolojiler

Teknolojiyi, vücudumuzda ve giysilerimizin üzerinde taşımamızı sağlayacak giyilebilir cihazlar 2018 yılının en popüler teknoloji konularından biri olmaya devam edecek. Teknoloji devlerinin uzun bir dönemdir üzerinde çalıştığı, sağlığımızı her an kontrol edecek, giyilebilir sağlık teknolojileri 2018’de öne çıkacak.

3- Basılı Elektronikler (Printed Electronics)

Üreticilerin uzun yılllardır üzerinde çalıştığı “printed electronics” (basılı elektronikler) teknolojisi, plastik, silikon, cam, tekstil gibi farklı ve esnek materyaller üzerine elektronik devre basmayı sağlayarak hem hafif ve bükülebilen elektronik cihazların üretilmesini hem de 3D baskı ile basılan nesnelerin çalışan birer elektronik cihazlara dönüşmesini sağlayacak. 2018 yılında basılı elektronikler alanının daha da geliştiğine şahit olacağız.

4- Nesnelerin İnterneti

Akıllı saatler, telefonlar, arabalar, gözlükler derken çok yakında hemen hemen her nesne internet ve bluetooth teknolojisi üzerinden birbirine bağlı olacak. “Network” kavramı farklı bir anlam kazanacak. Her nesneyle internet üzerinden bağlantı kurup komut verebileceğiz. Örneğin siz eve gitmeden kahve makineniz kahvenizi yapmış, televizyonunuz izleyeceğiniz filmin kanalını açmış olacak. Sahip olduğunuz her nesne birbiriyle konuşacak ve internet üzerinden işlevleri yönetilebilecek.

5- Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Günümüzde pilot adaylarının kullandığı uçak simülatörlerinden oyun severlerin kullandığı oyunun içindeymiş hissi veren gözlüklere kadar birçok alanda sanal gerçeklik (virtual reality) ve artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojilerinin kullanımı 2018 yılında yeni örnekleri ile karşımıza çıkacak. Teknoloji şirketlerinin bu alana yaptığı yatırımlar 2018’de sıra dışı sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneyimlememizi sağlayacak.

6- Bulut Depolama

Bilgi ve verinin saklanma, paylaşma adresi 2018 yılında da bulut (cloud) ortamlar olacak. Kişi ve kuruluşların her geçen gün daha fazla güven duyarak kullanmaya başladığı bulut (cloud) ortamlara geçişleri 2018 yılında da artarak devam edecek. Bulut (cloud) sadece bilgi ve verinin arşivlenip, saklandığı, yerler değil bilginin paylaşıldığı, başka araçlara aktarıldığı bir transfer noktası olarak kullanılacak.

7- Akıllı İnteraktif Dokümanlar

İnternetin ve mobil teknolojilerin en çok etkilediği alanlardan biri de baskı sektörü. 2018 yılında trend olacak uygulamalardan biri de akıllı interaktif dokümanlar olacak. Basılı dokümanlar üzerinde yer alacak, mobil QR kodlar, barkodlar ve sanal gerçeklik uygulamaları kağıt dokümanları, üzerinde ses, resim ve video barındıran interaktif akıllı dokümanlara dönüştürecek.

8- Mobil Çalışma

2018 yılı Türkiye’de de şirketlerin çalışanlarını daha çok ofis dışından, mobil çalıştırdıkları bir yıl olacak. Büyük şehirlerde yaşanan trafik sorunlarının yarattığı zaman ve verimlilik kaybı da şirketlerin iş gücünü mobil ve esnek çalışma saatleri içinde çalışmaya yönlendirmesine neden oluyor.