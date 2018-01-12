2018’de Çıkacak En İyi Apple Ürünleri

Parıltılı bir yılın ardından Apple hayranları acaba 2018’de nasıl ürünler bekliyor? HomePod’dan Mac Pro’ya, 2018’de çıkacak en iyi ve en yeni Apple ürünlerini derledik.

Apple için muhteşem bir yıl geride kaldı. 2017 yılında şirket, iMac Pro ve yeniden tasarlanan Mac Pro ile profesyonel masaüstü pazarına geri döneceğini sonunda açıkladı; dört yıl aradan sonra ilk defa köklü bir tasarım değişikliğiyle gelen bir iPhone üretti; Apple Watch’a hücresel bağlantı yeteneğini ve bağımsız bir cihaz olma kabiliyetini verdi; Apple TV’ye 4K’yı getirdi, kendi TV şovlarını üretti, tüm işletim sistemlerinde büyük değişiklikler yaptı ve hatta Apple Pay Cash’i duyurdu.

Ama ganimetlerin üzerinde yatıp dinlenmek hiç zaman harcamadı. İşte bu yüzden 2018’de hangi büyüleyici ürünle karşılaşacağımızı merak ediyor. Bu yazıda, 2018’de en çok arzu ettiğimiz yedi Apple ürününü ve hizmet lansmanını bir araya getirdik.

1. Mac Pro

Bu biraz garip; siz dört yıl Apple’ın profesyonel masaüstü ürünlerine bir güncelleme bekleyin ve ardından iki tanesi aynı anda gelsin.

Oldukça hoş olan iMac Pro’ya 14 Aralık 2017’de kavuştuk. Ama en ciddisi, güncellenen Mac Pro hala Jony Ive’ın üretim hattında ve 2018 sularında tüketiciye ulaşabilir.

Mac Pro lansmanları, sırf muhteşem donanım kabiliyetleri yüzünden bile her zaman heyecan verici olmuştur. Fakat bu sefer çok daha merak uyandırıcı çünkü; a) önceki sürümün karşılaştığı termal sorunlar nedeniyle sistemin baştan aşağı yeniden tasarlandığını biliyoruz ve b) Apple sonunda pro tüketicilerini sahipsiz bıraktığı için özür diledi ve onlara artık daha iyi hizmet vermede kararlı olduğunu belirtti.

En büyük umudumuz ise sistemin kullanıcılar tarafından donanım yükseltmesi yapılmaya müsait olması.

2. iPhone XI

iPhone X, her ne kadar iddialı, riskli ve kesinlikle mükemmel olmayan bir lansman geçirse de pek çok özelliğiyle kullanıcıların kalbini kazanmayı bildi. Fakat söylentilere göre Apple, X’in en can alıcı özeliklerinden biri üzerinde yoğunlaşıyor; çerçevesiz tasarımıyla ufak gövdesine rağmen 8 Plus’tan bile büyük olan ekranı alıp daha da büyütmek.

Bazılarına göre iPhone XI, iPhone 2018 ya da iPhone X Plus adıyla karşımıza çıkabilecek olan yeni telefonun 6,5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bu oran resmen tablet boyutunda. Bu yeni çılgın Apple’ı çok sevdik.

3. Apple Watch Serisi 4

2016’da çıkan Seri 2 güncellemesi, sahip olduğu GPS’i ve bitmek bilmeyen pil ömrüyle son derece başarılıydı. Bu yıl ise serinin yeni sürümü biraz hayal kırıklığı yarattı. Belki de Apple’ın cesur tutumuna saygı duymamız lazım ama Seri 3’le gelen hücresel bağlantı yeteneği dolayısıyla da pil ömrünü de baltaladı. Ayrıca operatörlerin kısıtlı desteği yüzünden pek çok müşteri aygıtı ayarlamada zorluk çekti.

Müzik endüstrisinde olduğu gibi, teknolojiye de ufku genişleten fakat bunu başarırken hata da yapan yenilikçiler ile zaten piyasada olanı güçlendirenler arasında dalgalanıyor. Apple ikinci rolde çok daha iyi ve görünüşe göre Apple Watch da çift sayılı modellerin daha iyi olduğu tik-tak döngüsüne geçiyor.

Diğer bir deyişle, hücresel akıllı kol saatleri fikrine bayılıyoruz ama fakat bunun Seri 3’te uygulanış şekli tam olarak gerektiği gibi olmadı. 2018’de görmeyi umut ettiğimiz Seri 4, şebeke-bağımsız bir hücresel destek ve orta yoğunlukta bir kullanım için Seri 2’deki gibi daha iyi bir pil ömrü sunacak.

4. AirPower

Apple sonunda kullanıcıların kablosuz şarj isteklerine yanıt verdi. iPhone 8, 8 Plus ve X telefonların hepsi cam sırta ve Xi şarj aksesuarları desteğine sahip. Apple ilaveten AirPower isimli kendi şarj pedini de satışa sunacağını ekledi. Tabi bu ürünün, alternatiflerinden çok daha pahalı olacağını fakat bir o kadar da yüksek kalite sunacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok.

AirPower, üç aygıtı (iPhone, Apple Watch ve AirPods) aynı anda şarj edebilecek büyüklükte beyaz bir altlık. Apple’a göre AirPower, kablosuz şarj cihazları arasında bunu yapabilen ilk aygıt. Ayrıca aygıtları altlık üzerinde kendilerine ait bir noktası da yok; AirPower’ın neresi üzerine bırakırsanız şarj olabiliyorlar.

Belki de en önemlisi, AirPower, uyumlu aygıtların kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayarak şarj sistemini akıllı bir biçimde yönetme yeteneğine de sahip.

5. HomePod

Bu ürünün Aralık 2017’de çıkması gerekiyordu ama ertelendi. Ne diyelim, geç olsun güç olmasın. Sonuçta merakla beklediğimiz bir aygıt ve aceleye getirilip kusurlu bir biçimde elimize geçmesini istemeyiz.

HomePod için basit bir şekilde, Amazon’un ve sonra da Google’ın göz bebeği olan ses kontrollü akıllı hoparlörlerine Apple’ın cevabı diyebiliriz. Fakat Apple’ın bu iki rakip karşısında daha farklı bir çizgi izliyor. Apple’ın HomePod için yoğunlaştığı nokta, yapay zekadan ziyade daha iyi bir ses kalitesi. Bu yoğunlaşmanın sebebi Siri’nin, rakipleri Amazon Alexa ve Google Assistant karşısında çok daha zayıf olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat iyi bir ses kalitesi vereceğinden eminiz. Ayrıca harika bir görünüşü olduğunu da eklemeden geçemeyeceğiz.