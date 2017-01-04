Yaklaşmakta olan 2017’de teknoloji yine pek çok biçimde doğrudan veya dolaylı olarak günlük hayatımızı etkileyecek.

TEKNOLOG – GelecekHane’nin teknoloji trendleri 2017 analizine göre, 2017’de yaygınlaşmaya devam edecek en gözde teknoloji trendleri olarak sanal gerçeklik, yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) blockchain, beyin dalgaları, insan odaklı olmak, kişisel tıp (genetik tabanlı), hane tipi enerji çözümleri, sosyal robotlar ve giyilebilir teknolojiler dikkat çekiyor. Yeni yılda sanal gerçeklik gözlüklerinin ve Endüstri 4.0’ın en çok konuşulacak teknolojik konular arasında yer alması ve oyun dışında yeni uygulama alanlarının doğması beklenirken, nesnelerin internetinin dünyayı dijitalleştirmeye devam etmesi ve finans dünyasında blockchain rüzgarının fırtına gibi esmesi de öngörülen diğer teknolojik gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca beyin dalgalarının okunmasına ve bununla ilgili uygulamalara da 2017 yılında daha sık rastlanacak.

2017’de dünyanın geleceğine ve insan yaşamına damga vuracak en önemli 10 teknoloji trendi:

1- SANAL GERÇEKLİK

Sanal gerçeklik, internet hızının artması, mobil cihazların 360 derece videoları desteklemeleri, grafik kartlarının gelişmesi gibi teknolojik gelişmeler sonucunda son birkaç yıldır çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Eğlence, oyun, sinema, tasarım, mobil uygulama, sosyal medya, simülasyon, alışveriş, endüstri ve sanat gibi birçok alanda Sanal Gerçeklik (VR) hayatımızda daha çok yer alacak.

2- YAPAK ZEKA

Yakın zamanda basit rutin işlemleri yapay zekâya yaptırmanın pek çok işletme için mümkün hale gelmesi bekleniyor. Böylece bu rutin işleri yapan insanlar daha katma değerli işlere odaklanabilecek, yapay zekâ ile insan arasında kıymetli bir iş paylaşımı olacak.

3- NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin interneti son yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemini arttırarak revaçta olmaya devam edecek. Bu teknoloji, kullandığımız tüm cihaz ve eşyaların birbirlerine ve internete bağlanmasını, yer ve zamana bağlı olmaksızın birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlayacak. Aklınıza gelebilecek her türlü nesne akıllı hale gelecek ve hayatımızı kolaylaştıracak.

4- BEYİN DALGALARI

Beyin hastalıklarının önceden tespiti, hastalıklara müdahele, beyin okuma-yazma cihazları başta DARPA olmak üzere çeşitli araştırma enstitüleri ve Human Brain Project gibi ülkeler arası araştırma projeleri tarafından büyük bütçeler ayrılarak geliştirilmeye çalışılıyor. Beyin tarafından yayılan ışınımların tespiti ve kullanımı sayesinde bireylerin günlük yaşantılarında hayat veriminin artırılması hedefleniyor.

5- İNSAN ODAKLI TEKNOLOJİ

İnsan odaklılık son yıllarda oldukça popüler bir konu olmaya başladı. Özellikle tasarım ve mühendislik alanlarında çıkan herhangi bir yeni ürün, sistem veya hizmet projelerinin odağında insan var. İnsan odaklı olmayı, geleneksel bakış açısıyla geliştirilen ürün ya da sisteme insanın uymasını bekleyen görüşün aksine ürün ya da sistemin insana uyum sağladığı yaklaşımlar olarak özetleyebiliriz.



6- GENETİK TABANLI KİŞİSEL TIP

Günümüzde, birçok tıbbi uygulama büyük toplulukların ortalaması alınarak belirlenen tedavi standartlarına dayanıyor. Kişisel tıp spesifik özellikler, yaş, cinsiyet, boy/kilo, diyet ve çevre koşullarına dayanarak hastanın sağlığını yönetmektir. Kişisel tıp uygulamaları ile kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi yaygın hastalıklar kapsamında risk altındaki bireylerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel tıbbın tamamen göz ardı edilememesine rağmen, kişisel tıbbın öneminin gün geçtikçe daha da artması ve geleceği şekillendirmesi bekleniyor.

7- HANE TİPİ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

Geleceğin şehirlerinde enerji üretimi ve tüketimi günümüzdekinden farklı olacak. Enerji üretimi sadece santrallerde gerçekleşmeyecek, her bina / ev kendi enerjisini üretecek ve depolayacak. Ürettiği enerjinin bir kısmını kullanacak, tükettiğinden fazlasını ürettiği zamanlarda enerji fazlasını şebekelere aktaracak. Böylece geleceğin şehirlerinde hane halkı tüketmeye devam edecek ama aynı zamanda tükettiğinden belki de daha fazlasını üretir hale gelecek.

8- SOSYAL ROBOTLAR

Sosyal robotlar kendi kendilerini yönetebilen, kendi içerisinde tanımlanan sosyal kurallara ve kendisine atanan görevler dahilinde insan ve diğer otonom sistemlerle iletişim kurabilen, etkileşebilen sistemlerdir. Bu robotlar dışardan gelen ses, görüntü gibi verileri algılayıp, analiz edecek donanım ve yazılımlarla döşenmiştir. Sosyal robotlar gelecekte daha da insansılaşacaktır.

9- GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Günümüzde teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Öyle ki artık akıllı cihazlarımız olmadan evden çıkamıyoruz. Durum böyle olunca da bu cihazlar giderek küçüldü ve birer aksesuara dönüştü. Bileklere, kola hatta yüze bile uygulanabilen bu buluşla birçok cihaz giyilebilir hale geldi.

10- BLOCKCHAIN KAYIT ZİNCİRLERİ

Bitcoin sözcüğünü daha önce duymuş olmalısınız. 2009 yılında Satoshi Nakamoto imzasıyla yayınlanan bir makalede, dijital bir para biriminin dünya çapında kullanılabileceği iddia ediliyor ve böyle bir sistemin altyapısının nasıl olması gerektiği açıklanıyordu. Başta kulağa pek gerçekçi gelemeyen bu fikir, günümüzde en çok konuşulan teknolojik gelişmeler arasında yer alıyor. Bitcoin her hangi bir merkezi otoritenin düzenlemesi olmadan, 2009 yılından beri diğer para birimleri gibi piyasada işlem görüyor.