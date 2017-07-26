2017’nin ilk yarısı kredi kartı verileri açıklandı

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı 2017 yılı ilk altı aylık verilere göre havayolları sektörü geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 oranında artışla kartlı ödemelerde en çok artışın yaşandığı sektör oldu. Havayolları sektörünü, %21’er oran artışla kamu/vergi ödemeleri, araba kiralama, yemek takip etti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının ilk altı aylık verilerini açıkladı. Kartlı ödeme sistemlerinde ilk yarı verilerini değerlendiren BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kart kullanmanın sağladığı avantajların yanında banka hesabı sahibi nüfustaki artış, artan ﬁnansal okuryazarlık ve internet bankacılığı kullanımı gibi trendlerin de desteğiyle ödemelerde kart kullanımının artışını sürdürdüğünü belirterek, Türkiye’nin nakitsiz ödemeler toplumu hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Kartlı ödemelerde öne çıkan sektörleri de değerlendiren Dr. Soner Canko, “Havayolları, kamu/vergi ödemeleri ve araba kiralama gibi sektörler yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla kartlı ödeme miktarları açısından ciddi artış yakaladı. Bu eğilimin sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Havayollarında kartlı ödemelerde artış yüzde 27

BKM’nin paylaştığı verilerde, kartlı ödemelerdeki artışla beraber en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, 2017 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre havayolları %27, kamu/vergi ödemeleri %21, araba kiralama %21, yemek %21 ve benzin ve yakıt istasyonlarının %20 ile en fazla artış gösteren sektörler arasında yer aldığı görülüyor.

Tablo 1: Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2016

Ocak-Haziran 2017

Ocak-Haziran Değişim Havayolları 5.377 6.826 %27 Kamu/Vergi Ödemeleri 8.441 10.246 %21 Araba Kiralama 711 863 %21 Yemek 10.807 13.081 %21 Benzin ve Yakıt İstasyonları 23.302 27.967 %20

“Nakitsiz ödemeler toplumu hedefimize hızla yaklaşıyoruz”

Kredi kartı ve banka kartı sayıları artarken kartlı ödemelerde yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştiğine dikkat çeken Canko, sözlerine şöyle devam etti: “Dijitalleşen dünya ile beraber internetten kartlı ödemeler de sektöre göre daha hızlı büyümesini sürdürüyor. Kartlı ödeme sektörünün büyümesiyle beraber nakit kullanımının hala yoğun olduğu mikro ödemelerde, banka kartı kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Banka kartı kullanımının yaygınlaşması nakitsiz hayat yolunda önemli bir gelişme olurken bu yolda bir diğer önemli ödeme yöntemi olarak ise temassız teknolojisi ön plana çıkıyor. Hem kart hem de kart kabul noktasında büyük ivme yakalayan temassız dönüşümle vakit kazanmaya devam ediyoruz. Bu veriler nakitsiz ödemelere giden yolda hızlanan değişimi ortaya koyuyor. Kayıt dışı ile mücadele ve nakitsiz ödemeler toplumuna giden yolda kart kullanımının yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve verileri olumlu buluyoruz.”

Kartların kullanım alanı genişliyor

BKM’nin açıkladığı verilere göre haziran ayı sonunda Türkiye’de 60,4 milyon adet kredi kartı, 124,2 milyon adet de banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında %2’lik artış, banka kartı sayısında ise %8’lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 185 milyon adede yaklaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %6 oranında artış gösterdi.

Tablo 2: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2016 Haziran 2017 Haziran Değişim Banka Kartı 115,4 124,2 %8 Kredi Kartı 59,0 60,4 %2 Toplam 174,5 184,6 %6

Günümüzde vergiden bireysel emeklilik ödemesine, taksiden sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapabilir duruma gelindi. Bunun sonucunda para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve üzerimizde nakit taşımamıza gerek kalmadan günlük hayatımızı sürdürmemizi sağlayan kartlarla ödemeler daha da yaygınlaştı. 2017 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 317 milyar TL tutarında ödeme yapılırken bu değer, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 büyüme olduğunu gösteriyor.

Tablo 3: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi